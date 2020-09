Landkreis Gifhorn

In Brandenburg hat sich bei einem tot aufgefundenen Wildschwein der Verdacht auf Afrikanische Schweinepest bestätigt. Für den Landkreis Gifhorn bedeutet das vorerst, dass die bereits vorbereiteten Maßnahmen noch einmal überprüft werden. Landrat Dr. Andreas Ebel ist überzeugt: „Unser Veterinäramt ist bestens vorbereitet und ausgestattet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen sich seit Langem mit der Afrikanischen Schweinepest. Sollte es bei uns zu einem Verdachtsfall kommen, sind wir handlungsfähig. Für die Bürgerinnen und Bürger besteht kein Grund zur Sorge.“

Der zweite Teil des Wildschutzzauns wird voraussichtlich nächste Woche geliefert

Bereits im Vorfeld wurden Gerätschaften und Materialien zur Bergung von Wildschweinen von der Kreisverwaltung beschafft. Von dem Wildschutzzaun, mit dem kurzfristig ein Sperrgebiet abgeteilt werden könnte, ist ein Teil bereits geliefert, der zweite Teil kommt voraussichtlich nächste Woche.

Außerdem werden von Wildtieren, die bei Unfällen ums Leben kamen, Proben genommen und im Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) untersucht. Sollte es zu einem Verdachtsfall im Landkreis kommen, muss bei dem verendeten Wildschwein eine Probe zur Untersuchung auf das Virus entnommen werden. Bei einem positiven Ergebnis werden dann in Abstimmung mit dem Land entsprechende Gebiete gemäß der Schweinepestverordnung zum Kerngebiet, gefährdeten Gebiet oder zur Pufferzone erklärt. In diesen Gebieten gelten unterschiedliche Einschränkungen für Wild- und Hausschweine.

Der Mensch kann die Verbreitung der Seuche eindämmen

Bei der Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest kann auch jede Bürgerin und jeder Bürger einen Beitrag leisten: Der Mensch spielt bei der Verbreitung der Seuche eine wichtige Rolle, indem er virushaltige Lebensmittel nicht korrekt entsorgt. Bürgerinnen und Bürger sollten also keine Speisereste in der Natur hinterlassen. Außerdem sollten keine Schweinefleisch-Erzeugnisse aus Ländern, die von der Schweinepest betroffen sind, mitgebracht werden. Schweinehaltungsbetriebe dürfen grundsätzlich nicht unaufgefordert betreten werden, dies gilt insbesondere für Freilandhaltungen. Außerdem können sich Bürgerinnen und Bürger, die beim Spaziergang in den Wäldern auf Kadaver von Wildschweinen stoßen, an das Veterinäramt wenden: Tel. (0 53 71) 82 391; Mail veterinaeramt@gifhorn.de.

