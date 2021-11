Landkreis Gifhorn

Mehr als 5000 Afghanen wurden nach der Machtübernahme der Taliban evakuiert und nach Deutschland geholt. Unter ihnen waren einige Hundert Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder deutsche Behörden arbeiteten und deshalb als besonders gefährdet galten. Bis dato wurden 22 dieser afghanischen Helfer auch dem Landkreis Gifhorn zugewiesen. 

Bei der Personengruppe handele es sich um Familien und Ehepaare, berichtet Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter auf AZ-Anfrage: „Untergebracht sind sie vorerst in den zentralen Unterkünften Clausmoorhof und Lessien.“ Betreut werden sie dort durch Sozialarbeiter des Landkreises sowie das Personal in den Unterkünften. Die Personen fielen grundsätzlich in die Zuständigkeit des Jobcenters (Leistungsbereich SGB II).

Diakonie-Mitarbeiter helfen bei Wohnungssuche und Anträgen

Familien und Ehepaare: Die Afghanen sind vorerst in Lessien und im Clausmoorhof untergebracht. Quelle: Landkreis Gifhorn

Da dieses aber „keine Wohnungen vermittelt“, unterstützen zusätzlich Mitarbeiter der Diakonie im Auftrag der Stabsstelle Integration des Landkreises die Geflüchteten. Im Rahmen des Projektes „Versorgungslücke“ – „als freiwillige Leistung“ – helfen sie bei der Wohnungssuche und bei der Beantragung von Sozialleistungen.

Zum Status der Betroffenen erklärt Walter, dass für die Gruppe der afghanischen Ortskräfte vom Bundesinnenministerium eine Aufnahmezusage erteilt worden sei: „In der Regel waren die Personen bei ihrer Einreise im Besitz von Nationalpässen und haben am Flughafen vorerst ein Visum für 90 Tage erhalten.“ In diesen drei Monaten soll durch das Ministerium über das Bundesamt für Migration (BAMF) geprüft werden, ob sie wirklich in den Personenkreis fallen, für den die Aufnahmezusage getroffen wurde, also die Ortskräfte – oder ob es sich um „normale“ Flüchtlinge handelt.

Ob eine weitere Zuweisung erfolgt, ist nicht absehbar

Wenn sich ersteres bestätigt, erhalten die betreffenden Personen und ihre Angehörigen eine Aufenthaltserlaubnis: „Bei den anderen ist davon auszugehen, dass sie Asylanträge stellen werden, die dann wie alle anderen bearbeitet werden“, sagt Walter. Das Verfahren zur Prüfung der Zugehörigkeit sei „total komplex“ und der Landkreis dabei in keiner Weise beteiligt: „Wir befragen die Menschen dazu auch nicht. Uns wird nur das Ergebnis mitgeteilt“, so Walter, der ferner mitteilt, dass es zurzeit nicht absehbar sei, ob eine weitere Zuweisung aus der Gruppe der Ortshelfer an den Landkreis erfolgen wird.

Von Jörg Rohlfs