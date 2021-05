AfD: Gifhorner Stefan Marzischewski-Drewes will in den Bundestag

Landkreis Gifhorn

Der Gifhorner AfD-Politiker Stefan Marzischewski-Drewes will in den Bundestag. Die Mitglieder der Kreisverbände Peine und Gifhorn wählten jetzt den Radiologen und Allgemeinmediziner mit mehr als 95 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Bundestagsdirektkandidaten der AfD für den Wahlkreis Gifhorn-Peine.

Der 55-Jährige ist Vater zweier Kinder. Seit über vier Jahren ist der Gifhorner Kreischef in der Kommunalpolitik. In seinem Wahlkampf werde er sich für eine bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen einsetzen, kündigt die AfD in einer Pressemitteilung an. Bei der Umsetzung von Landes- und Bundesgesetzen sollten Kommunen die Kosten komplett erstattet werden.

Auch habe sich Marzischewski-Drewes auf die Fahnen geschrieben, der Bürokratisierung entgegen zu wirken. Knut Kimm, Peiner AfD Kreischef, freut sich auf den gemeinsamen Wahlkampf und sieht eine gute Außenseiterchance für den Einzug in den Bundestag.

