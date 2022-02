Gifhorn

Der offene Brief, mit dem sich der Gifhorner AfD-Kreisfraktionsvorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes an Dr. Detlef Eichner, Rektor der Freiherr-vom-Stein-Schule, gewendet hat, zieht weite Kreise. Mit der Formulierung „Auch deine berechtigte Frustration, dass deine Hauptschule als ,Notnagel bzw. Resterampe’ der verfehlten Integrationspolitik seit Jahren missbraucht wird, ist jedem bekannt“ hat Marzischewski-Drewes massive Reaktionen ausgelöst. Zunächst von den Schülerinnen und Schülern der Stein-Schule, die sich von Wortwahl und Formulierungen erschüttert und tief betroffen zeigten. Dann von Bürgermeister Matthias Nerlich, vom Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne, von den Schulleiter-Kollegen und den anderen Gifhorner Ratspolitikern. Und auch von AZ-Leserinnen und -Lesern kamen Zuschriften. Sie reagierten so:

„Ich hatte das große Vergnügen, zum Tag des Brotes mit einigen Schülern (der Stein-Schule, Anmerkung der Redaktion) zusammen zu arbeiten. Es hat irre viel Spaß gemacht und wir haben gegenseitig voneinander profitiert. Lasst euch nicht von solchen Hasspredigern ins Bockshorn jagen. Geht euren Weg weiter und seid stolz auf das, was ihr geleistet habt“, schrieb Werner Schaper von der „Gemüsekurve“ in Gamsen in einer E-Mail.

„Das ist leider nur die Spitze des Eisbergs“

Die Papenteicherin Eva Leis schickte – ebenfalls per E-Mail – folgende Zeilen: „Da hat Herr Marzischewski-Drewes einmal mehr sein wahres Gesicht gezeigt! Es ist absolut richtig und wichtig, dass die Schüler*innen und Herr Dr. Eichner sich gegen eine solche Diffamierung wehren. Hier zeigt sich einmal mehr das Niveau des AfD-Vorsitzenden in Gifhorn. Allen, die die Empörung als übertrieben empfinden, sei gesagt: Das ist leider nur die Spitze des Eisbergs. Provokationen, Unterstellungen, Beleidigungen und Halbwahrheiten sind auf der Seite des AfD-Vorsitzenden in den sozialen Medien, über die der offene Brief auch verbreitet wurde, leider an der Tagesordnung! Dort werden Fakten aus dem Zusammenhang gerissen und reißerische Beträge aus Quellen geteilt, deren Seriosität äußerst fragwürdig ist. Es werden von Herrn Marzischewski-Drewes nicht nur Beiträge toleriert, deren Inhalte potentiell rechtswidrig sind, sondern solche Beiträge werden teilweise sogar von ihm beworben! Videobeiträge, in denen die Impfung als Injektion von Gift betitelt wird, in denen Corona geleugnet wird und in denen der Tag der Rechenschaft (auch mit Polizei und Richtern) vorausgesagt wird, werden geduldet – von einem Arzt und Politiker! Das alles wurde lange genug ignoriert. Es wird Zeit genauer hinzuschauen!“ In einer Anmerkung weist sie darauf hin, dass diese potentiell rechtswidrigen Inhalte nicht von Stefan Marzischewski-Drewes selber verfasst worden seien, „aber er toleriert sie auf seiner Seite“.

Das sagen ehemalige Lehrer der Stein-Schule

Auch zwei ehemalige Lehrer der Freiherr-vom-Stein-Schule, Peter Brinkmann und Hennry Henkel, meldeten sich zu bei der AZ: „Haben wir wirklich zirka 20 Jahre in einer ,Resterampe’ gearbeitet? Ziel unserer Arbeit war es auch seinerzeit schon, vielmehr eine ,Startplattform’ für den Lebensweg unserer Schüler/innen in die Zukunft zu sein. Obwohl schon zehn Jahre im Ruhestand, verfolgen wir immer die Geschehnisse an der Freiherr-vom-Stein-Schule und freuen uns über jeden Erfolg, den diese Schule nach außen vermelden kann. Mit dem Begriff der ,Rampe’ sollte man außerdem, mit ein wenig Geschichtsverständnis, recht vorsichtig umgehen. Liebe Schüler/innen der Freiherr-vom-Stein-Schule, lasst euch bloß nicht beirren und arbeitet gemeinsam mit euren Lehrern an eurer Zukunft. Viel Spaß dabei!!!“

Von AZ-Leserinnen und AZ-Lesern