Gifhorns wunderschöne Landschaft und Natur per Rad erkunden: Dazu müssen Touristen schon ihre eigenen Bikes mitbringen. Über eine Fahrrad-Verleihstation verfügt die Stadt nicht. Vielleicht gibt’s 2021 eine Lösung dieses Problems.

„Das ist schon ein Ärgernis, denn schließlich werben wir ja mit dem Fahrrad-Tourismus“, sagt Dehoga-Kreisverbandschef Armin Schega-Emmerich. Der 71-Jährige, der gemeinsam mit seiner Familie das Deutsche Haus in der Torstraße betreibt, muss abwinken, wenn Urlauber sich in Gifhorn nach Leihfahrrädern erkundigen. „Meistens weisen wir schon bei der Buchung von Hotelzimmern darauf hin und raten dazu, eigene Räder mitzubringen“, so Schega-Emmerich. Er habe sogar schon Stornierungen von Reisegruppen gehabt, die auf Grund einer fehlenden Rad-Verleihstation eine andere Urlaubsregion vorgezogen hätten.

Radwartung nur durch Experten

Das Problem habe es vor vier Jahren nicht gegeben, blickt Schega-Emmerich zurück. Das Deutsche Haus habe damals mit seinem Nachbarn Elektro-Busse kooperiert. Über eine Fahrrad-Fachabteilung, die zu dem Unternehmen gehört habe, seien Leihfahrräder angeboten worden – bis zur Schließung des Torstraßen-Standortes von Busse. „Selbst eine Leihfahrrad-Station zu betreiben wäre zu aufwendig“, weiß Schega-Emmerich. Gerade die von Urlaubern oft verlangten E-Bikes könnten nur noch von Fachleuten gewartet und in Schuss gehalten werden.

„Genau aus diesem Grund haben auch wir keine Fahrrad-Verleihstation“, sagt Jörn Pache, Geschäftsführer der Südheide-Tourismusgesellschaft. „Es hat einmal Überlegungen in diese Richtung gegeben, doch entsprechende Pläne haben wir dann schnell wieder verworfen“, so der Südheide-Chef. In der Tourist-Info in der Torstraße weist das Team von Pache Gifhorn-Urlaubsinteressenten ebenfalls schon am Telefon darauf hin, dass es aktuell in der Stadt keine Möglichkeit gebe, ein Rad zu mieten.

Angebote in Stüde und Wesendorf

„Ein entsprechendes Angebot besteht momentan nur am Stüder Bernstein-See und im Wesendorfer Hammerstein-Park“. weiß Pache. Allerdings gebe es auch einige Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen, die ihren Gästen Räder zu Verfügung stellen würden.

Pache hofft nun darauf, dass das Problem vielleicht schon 2021 der Vergangenheit angehört: Für das Projekt Fahrradpool Südheide fließen nämlich Fördermittel in Höhe von 300 000 Euro nach Gifhorn. Das Geld soll unter anderem dafür eingesetzt werden, um im historischen Bahnhofsgebäude in Gifhorn eine Rad-Verleihstation und eine Rad-Reparaturwerkstatt einzurichten. „Eine richtige Entscheidung“, findet der Südheide-Chef – und verweist auf erhebliche Investitionen des Kreises in das touristische Radwegenetz. Pache: „Es geht um fünf Millionen in den kommenden vier Jahren.“

Die Planungen laufen

„Die Planungen für das Projekt laufen – trotz Corona“, bezieht Stadtkämmerer Rainer Trotzek für die Stadtverwaltung Stellung. Vorgesehen ist, dass der 60 Quadratmeter große Anbau am Bahnhofsgebäude Gifhorn-Stadt in eine Fahrradverleih-Station mit integrierter Fahrradwerkstatt umgebaut werden soll. „Wer die Station später einmal betreiben wird, ist noch nicht entschieden“, ergänzt Jörn Pache.

Von Uwe Stadtlich