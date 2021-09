Am Freitag gab es Paketabholzettel in die Briefkästen, am Samstag aber keine Pakete – denn die Gifhorner Post hatte entgegen der Infos auf den Zetteln geschlossen. Zahlreiche Gifhorner waren verärgert. Jetzt sagen die Postbank als Filialbetreiber und die DHL als Paketzusteller, was dahinter steckt.