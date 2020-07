Landkreis Gifhorn

Jugendliche, die in Corona-Zeiten ihren Führerschein machen wollen, sind im Landkreis Gifhorn doppelt gebeutelt. Erst durften die Fahrschulen im Gegensatz zu anderen Bundesländern im Zuge der Corona-Lockerungen weder theoretischen noch praktischen Unterricht abhalten, nun bremst das Straßenverkehrsamt Gifhorn sie offenbar aus. Stinksauer auf die Kreisverwaltung ist Uwe Boll, Inhaber der Fahrschule Greiner und Sprecher des Kreisverbandes: „Das geht überhaupt nicht. Zeitweise mussten Jugendliche acht Wochen auf den Führerschein warten.“ Die Abläufe beim Landkreis seien definitiv nicht tragbar, findet er.

„Eine Frechheit ist das alles“

Boll erklärt: Meldet sich jemand in einer Fahrschule an, muss das beim Straßenverkehrsamt mit Unterlagen angemeldet werden. „Dazu braucht man aber vorher einen Termin“, weiß er, dass es in anderen Landkreisen durchaus weniger aufwändig abläuft. „Eine Frechheit ist das alles.“ Das Amt prüfe dann etwa, ob der Antragsteller eine weiße Weste beim Kraftfahrtbundesamt hat. Schon vor Corona hätte es einen immensen Stau der Anträge gegeben. Während des Lockdown sei dann offenbar etwas abgearbeitet worden. „Aber nach Corona ging dann einfach nix mehr“, schimpft Boll. Erst wenn ein Antrag bewilligt ist, bekommt der TÜV das Go für die praktische Prüfung.

Anzeige

Hunderte Jugendliche könnten betroffen sein

Der TÜV selbst hätte seinen kurzzeitigen Corona-bedingten Stau schnell abgearbeitet, nur das Amt nicht. „Wie lange sollen die Jugendlichen denn warten, bis sie ihre Prüfung machen können? Schließlich wollen die in den Ferien doch fahren, manche brauchen den Führerschein sogar dringend, weil sie eine Ausbildung anfangen.“ Informiert sei der Landkreis über das Dilemma längst. Getan hätte sich aber nichts. Boll schätzt, dass es gerade „einige hundert Jugendliche im Landkreis“ sein könnten, die in der Warteschleife hängen. Auch für das Abholen des fertigen Führerscheins brauche man einen Termin, der dann etwa 14 Tage später stattfinde.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Auch Hendrik Besenroth von der Fahrschule Elze steigt der Blutdruck angesichts der aktuellen Lage. „Eine Katastrophe ist das, ein großes Problem.“ Der TÜV habe sich „megamäßig bemüht“, die Abläufe zu optimieren, nur das Straßenverkehrsamt nicht. Sein Eindruck: „Nach Corona hat sich da fast gar nichts bewegt. Die Jugendlichen hängen in der Schwebe.“

Bei Jugendlichen hat es sich herumgesprochen

„Wenn wir so arbeiten würden...“, ist auch Fahrlehrer Holger Schnelle sauer. Fahrschülerin Linda Homann (17) hofft in den Ferien, alles hinter sich zu bringen. Schnelle winkt aber: „Ob das was werden wird? Wir als Fahrschule würden das ja schaffen.“ Das Problem hat sich inzwischen unter den Führerschein-Aspiranten herumgesprochen, wie Tjorben Haupt bestätigt. „Bis jetzt ist bei mir aber noch alles im grünen Bereich. Und ich hoffe, dass das so bleibt.“

Keine Antwort vom Landkreis

Und was sagt der Landkreis dazu? Gibt es vielleicht einen nachvollziehbaren Grund für die Verzögerungen? Eine entsprechende Anfrage der AZ blieb unbeantwortet.

Von Andrea Posselt