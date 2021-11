Gifhorn

Über diesen kompletten Rückzug der Post am alten Standort ist ganz Gifhorn sauer. Nach den AZ-Berichten meldet sich nun Bürgermeister Matthias Nerlich zu Wort. Er hält die Schließung der Post- und Postbank-Filiale in der Gifhorner Bahnhofstraße schlichtweg für inakzeptabel. „Es kann nicht sein, dass es in einer Stadt mit knapp 45 000 Einwohnerinnen und Einwohnern keine Post-/Postbankfiliale mehr geben soll“, zeigt sich Nerlich über den kompletten Rückzug der Post AG verärgert.

Neue Anlaufstelle „keine vollwertige Alternative“

Als Ersatz für die umfassenden Dienstleistungen der Post/Postbank verweist die Deutsche Post AG auf die Poststelle in der Fallerslebener Straße. „Eine Poststelle mit begrenzten Kapazitäten in einer 45 000-Einwohner-Stadt als Alternative für die Hauptfiliale in der Bahnhofstraße anzubieten“, sei eben keine vollwertige Alternative für den erfolgten Abbau des Serviceangebots der Post, so Nerlich.

„Das können wir als Stadt nicht hinnehmen“

„Das können wir als Stadt nicht hinnehmen“, betont der Bürgermeister.Auch viele Gifhornerinnen und Gifhorner sind verärgert und machen bei der Stadt ihrem Unmut Luft, darunter auch Postbankkunden. „Sie wurden per Brief darüber informiert, bis wann die Filiale noch geöffnet sei, standen aber bereits vor Ablauf der Frist vor verschlossenen Türen“, sagt Nerlich.

Er setzt auch auf die Unterstützung der Bundes- und Landtagsabgeordneten. Entsprechende Briefe an sie sowie an die Verantwortlichen der Deutschen Post AG sind in Vorbereitung. Nerlich: „Wir fordern ein adäquates Angebot für unsere Bürgerinnen und Bürger.“

