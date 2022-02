Gifhorn

In einem offenen Brief hat Gifhorns AfD-Chef Stefan Marzischewski-Drewes die Integrationsarbeit der Stein-Schule herabgewürdigt. Worte wie „Resterampe“ und „Notnagel“ benutzte er dabei. Politik, Verwaltung und Schulen sind empört. Jetzt gibt’s auch Gegenwind aus dem Klinikum. Marzischewski-Drewes arbeitet als Arzt im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) auf Gifhorns Helios-Campus. Helios ist Betreiber des MVZ, das aber eine andere Geschäftsführung als das Klinikum hat.

„Die Geschäftsführung des Medizinischen Versorgungszentrums Gifhorn hat bereits Kontakt zu Schulleiter Dr. Detlef Eichner aufgenommen und sich noch einmal persönlich von den Äußerungen distanziert“, bezieht Caterin Schmidt von der Leitung Unternehmenskommunikation und Marketing Ambulanter Geschäftsbereich für die Helios Versorgungszentren GmbH Stellung zu dem offenen Brief.

Auf Abstand zu politischen Inhalten

Schmidt geht deutlich auf Abstand zu den politischen Positionen und Aktivitäten des AfD-Chefs und Mediziners, der nach ihren Angaben im Anstellungsverhältnis als Facharzt für Diagnostische Radiologie in der MVZ Campus Gifhorn GmbH tätig ist. „Die politischen Aktivitäten von Herrn Marzischewski-Drewes in der Öffentlichkeit und auf Social Media sind uns bekannt“, sagt Schmidt. Diese würden jedoch in keiner Weise der unternehmerischen Auffassung von Helios entsprechen.

„Als Gesundheitsdienstleister sowie als Arbeitgeber sind uns Diversität und Inklusion wichtig und täglich gelebte Praxis. Wir unterstützen die Vielfalt im Unternehmen und gehen gegen Ausgrenzung jedweder Art – ob bei Mitarbeitern oder Patienten – vor“, erklärt die Unternehmenssprecherin.

Mehrfach wurde Gifhorns Klinikum in der Vergangenheit in Verbindung mit dem offenen Brief von Marzischewski-Drewes bei Facebook dafür kritisiert, dass die Äußerungen des Mediziners und AfD-Chefs keine Konsequenzen nach sich ziehen würden. Helios betreibe das MVZ, die Geschäftsführungen von MVZ und Klinik seien aber unterschiedlich, stellt Caterin Schmidt in diesem Zusammenhang klar.

Aufrufe zu „Montagsspaziergängen“

Bei der Kritik in den sozialen Netzwerken spielen auch die Aufrufe des AfD-Chefs und Mediziners zur Teilnahme an den „Montagsspaziergängen“ immer wieder eine Rolle. Bei diesen Veranstaltungen wurde und wird gegen Impf- und Maskenpflicht und andere Corona-Regeln protestiert – ungeachtet der Tatsache, dass seit Monaten Menschen mit Covid-19-Erkrankungen in Gifhorns Klinikum auf Normal- und Intensivstation behandelt werden.

„Sie können sich sicher sein, dass uns die Wirkung des öffentlichen Auftretens von Herrn Marzischewski-Drewes bekannt ist. Uns zugetragene und öffentlich bekannte Sachverhalte werden wir selbstverständlich in jedem Einzelfall kritisch bewerten“, sagt Caterin Schmidt.

Scharfe Kritik vom Minister

Einen Schritt weiter als Helios ist in der kritischen Bewertung des offenen Briefes von Marzischewski-Drewes Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Die Einlassungen des AfD-Kreisvorsitzenden trieften nur so vor Menschenverachtung, Zynismus und rechtem Geschwurbel, hatte der Minister geäußert. „Das Ganze gegen eine Schule zu wenden, ist abstoßend und niederträchtig“, steht für ihn fest.

Tonne setzt in diesem Zusammenhang ein Zeichen gegen den AfD-Chef und für die Stein-Schule: Der niedersächsische Kultusminister kommt am 2. März nach Gifhorn, um der Freiherr-vom-Stein-Schule den Titel „Ausgezeichnete Demokratieschule“ zu verleihen.

Gifhorns Freiherr-vom-Stein-Schule: Sie wird vom Kultusminister am 2. März als Demokratieschule ausgezeichnet. Der MVZ-Geschäftsführer von Helios steht auf der Gästeliste. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Zu dieser Feierstunde hat Rektor Dr. Detlef Eichner Thomas Clausing von der Geschäftsführung des Medizinischen Versorgungszentrums am Helios-Standort Gifhorn eingeladen. Clausing steht neben Bürgermeister Matthias Nerlich auf der Gästeliste für den Festakt.

