Gifhorn

Ein defekter Aufzug am Bahnhof Gifhorn (Süd) sorgt seit Monaten für Verdruss. Vor allem Rollstuhlfahrer, die mit dem Enno aus Hannover nach Gifhorn kommen, haben Probleme, einen Anschlussbus, -zug oder ihr auf dem Park-and-Ride-Platz abgestelltes Auto zu erreichen.

Jeden Tag telefoniert Corinna Wichmann mit der Deutschen Bahn. Wenn die Rollstuhlfahrerin aus Gifhorn von der Arbeit in Hannover nach Hause kommt, muss ihr Enno an Gleis 2 halten. Denn auf dem Bahnsteig funktioniert der Aufzug. Am regulären Gleis 4 ist der Fahrstuhl defekt. „Das ist ein Drama“, sagt die Gifhornerin. Ein Drama, das seit Anfang des Jahres andauere.

Noch geht er: Der Aufzug am Gleis 4 ist für Gehbehinderte die einzige Möglichkeit, die Unterführung zu den anderen Gleisen, zu den Bussen und zum Park-and-Ride-Platz zu erreichen. Quelle: Sebastian Preuß

Das vom Enno aus Hannover angesteuerte Gleis 4 ist das südlichste am Bahnhof Gifhorn. Von dort aus kommt man barrierefrei auf den Parkplatz und zur Zufahrt am Kultbahnhof, alles mit Kopfsteinpflaster – aber nur über eine Treppe oder eben jenen Aufzug in die Unterführung zu den anderen Gleisen, den Busbahnhof, das Service-Zentrum und den regulären Park-and-Ride-Platz auf der Nordseite. Dort steht auch Wichmanns Auto. Theoretisch könnte sie einen kilometerweiten Umweg über Braunschweiger Straße, Kreisel und Nordhoffstraße einlegen. Doch ob sie an der Bahnunterführung der Braunschweiger Straße den steilen Gehweg wieder raufkommt, habe sie noch nicht ausprobiert. Einmal habe sie sich schon abholen lassen müssen von der Südseite.

Rollstuhlfahrerin ärgert sich über Unflexibilität der Bahn

Eigentlich wollte Wichmann der Bahn ihren Dienstplan durchgeben, damit von vornherein ihre Rückfahrt an Gleis 2 mit funktionierendem Aufzug hält. Doch die Bahn habe darauf bestanden, dass sie jeden Tag anrufe. Neulich sogar darauf, am besten zusätzlich noch kurz vor der Abfahrt Bescheid zu geben. Über diese Unflexibilität ärgert sich die Rollstuhlfahrerin. Dafür habe sie einmal ein Taxi von der Bahn gestellt bekommen, als eine Gleisverlegung nicht möglich gewesen sei. Laut Wichmann „großes Kino“, denn später habe sie erfahren, dass ihr Zug für einen Mann im E-Rollstuhl dann doch an Gleis 2 halten konnte.

Schmutz und Unrat Dauer-Themen am Bahnhof Ein defekter Aufzug ist auch nach Monaten irgendwann einmal repariert, tröstet sich Bahnpendlerin Corinna Wichmann über das aktuelle akute Problem am Bahnhof Gifhorn, die als Rollstuhlfahrerin darauf angewiesen ist. Ein Dauerärgernis seien aber Vandalismus und Verschmutzung. Mülleimer würden in den Aufzügen ausgeleert, Hunde machten darin ihr Geschäft, ebenso auf der Rampe und in der Unterführung. „Auf Toilette braucht man da auch nicht zu gehen. Das ist einfach ekelhaft. Gifhorn muss sich schämen.“ Hans-Joachim Hoffmann vom Behindertenbeirat kann den Ärger gerade von Rollstuhlfahrenden aus eigener Erfahrung verstehen. Wer rolle schon gern mit seinen Reifen, an die man greife, durch Hundehaufen. Er fordert häufigere Reinigungen.

Deutliche Kritik vom Behindertenbeirat Gifhorn

Für Hans-Joachim Hoffmann vom Gifhorner Behindertenbeirat ist der Ärger mit dem defekten Aufzug ein Unding. „Ich habe Verständnis dafür, dass etwas mal kaputt geht. Aber kein Verständnis dafür, dass etwas kaputt bleibt.“ Er erwarte von der Bahn ein schnelleres Handeln.

Aufzug-Reparatur endlich in der kommenden Woche?

Auf AZ-Anfrage gab es vom Unternehmen selbst noch keine Antwort. Die Bahn habe ihr eine Reparatur für die zwölfte Kalenderwoche zugesagt, sagt Wichmann. Das wäre in der kommenden Woche. In Hannover hätte so eine Reparatur wohl nicht Monate, sondern Tage gedauert, glaubt Hoffmann. Die Bahn habe ihr gegenüber die lange Wartezeit mit der Maßarbeit begründet, so Wichmann. Der Aufzug sei quasi nicht von der Stange.