Mit einer Hand die Nase zuhalten, mit der anderen den Po abwischen, und am besten nichts berühren: Nur wer das alles gleichzeitig beherrscht, übersteht die Nutzung des WCs am Bahnhof Gifhorn.

Deshalb ist das Bahnhofs-WC in Gifhorn eine Zumutung

Kritik an Ekel-Klo

