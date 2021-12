Andernorts werden Weihnachtsmärkte abgebaut, Gifhorn macht weiter. Auch mit Einführung der 2G-Plus-Regelung halten Stadt und Wista am „Advent auf dem Marktplatz“ fest, wie der reduzierte Weihnachtsmarkt offiziell heißt. Derweil kommt es in der Stadt zu kuriosen Regelunterschieden an den Buden. Die AZ hat mal nachgefragt, woran das liegt.