Adventsmeile mit 2G-Plus: Gifhorn macht weiter

Gifhorn

Die Vorzeichen standen schon beim Start am Freitag schlecht: Mit Regen und zu dem Zeitpunkt noch geltender 2G-Regel startete „Advent auf dem Marktplatz“ in Gifhorn. Schon da waren die Gastro-Betreiber sehr skeptisch, was die Erfolgsaussichten unter diesen Bedingungen angeht. Auch übers Wochenende war die abgesperrte Meile mit Kontrolle am Eingang meist menschenleer.

Seit Mittwoch verschärfte Regeln auf dem Marktplatz

Seit Mittwoch nun steht am Einlass der Hinweis auf die neue Zugangsregel. Wer Bratwurst, Poffertjes, Handbrot und Maultaschen auf dem Marktplatz essen möchte, muss geimpft oder genesen sein. Zusätzlich wird außerdem noch ein gültiges Zertifikat eines Corona-Tests benötigt. Auch das Tragen einer FFP-2-Maske auf dem Areal ist Pflicht.

Voller Mitgefühl mit den Gastroanbieterin harrt Kerstin Müller-Markus der Dinge. Sie ist die einzige Kunsthandwerkerin der Adventsmeile und hat ihre Bude im nicht umzäunten Bereich. „Katastrophal“, so ihre erste Bilanz. Sie rechnet mit allem, bis hin zur Absage. Bleiben würde sie ja, „aber dann besser mit eingeschränkten Öffnungszeiten“. Genau diese verschiedenen Optionen gehen Wista und Stadt offenbar gerade mit den Ausstellern durch. Dabei geht es auch um die bestehenden Verträge.

Statement der Stadt: „Der Markt hat aktuell weiterhin geöffnet“

Das offizielle Statement der Stadt lautete Mittwochnachmittag: „Der Markt hat aktuell weiterhin geöffnet. Im Hinblick auf das weitere Vorgehen stehen wir derzeit in sehr engem Austausch mit den Schaustellern sowie dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt des Landkreis Gifhorn.“

Einige AZ-Leser wollten wissen, warum es für „Advent auf dem Markt“ andere Regeln gibt als für die anderen Buden und Glühweinstände in der Fußgängerzone. Paradoxes Beispiel: Der Betreiber der Schmalzkuchenstände darf auf dem Marktplatz nur mit 2G-Plus verkaufen, an seinem Stand bei Schütte gilt hingegen 2G. Martin Ohlendorf, Geschäftsführer der Wista, erklärt: „Es gibt in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes unterschiedliche Regelungen für Herbst- und Weihnachtsmärkte und die Freiflächen vor Geschäften.“ So komme es zu den Unterschieden auf wenigen Metern Entfernung.

Von Andrea Posselt