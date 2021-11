Adventsbasar der Altfrid-Gemeinde: Käufer unterstützen Schule im Kongo

Gifhorn

Die Schüler im Kongo werden sich freuen – und auch die Besucherinnen und Besucher hatten ihre Freude am Adventsbasar der Gifhorner St. Altfrid-Kirchengemeinde. Der fand – auch coronabedingt – in einem anderen Modus statt als gewohnt.

Das Totensonntags-Wochenende ist traditionell das Wochenende, an dem der Adventsbasar der Altfrid-Kirchengemeinde stattfindet, und das seit mehr als 30 Jahren. Der Samstag ist stets der Tag mit den meisten Besuchern. Doch in diesem Jahr war das anders. „Es ist weniger los als sonst“, wusste Evelyne Labonte aus dem Organisationsteam zu berichten.

Der Basar fand an mehreren Terminen statt

Das lag nicht daran, dass sich das aus 18 Frauen bestehende Basarteam weniger ins Zeug gelegt hätte als gewohnt. Vielmehr hatten die Frauen beschlossen, den Basar an mehreren Terminen stattfinden zu lassen, um die Besucherströme zu entzerren. Und so ging es bereits am Freitag los, weitere Termine folgten am Samstag und Sonntag. Und auch am Sonntag, 28. November, ist der Basar noch einmal von 10 bis 13 Uhr geöffnet. „Die Besucher sind froh darüber, dass es nicht so voll ist“, berichtete Labonte. Wenngleich es auch einen kleinen Wermutstropfen gab: Kaffee und Kuchen waren in diesem Jahr nicht im Angebot. Das fehlte einigen Besuchern, denn ein Stück Gemütlichkeit ging so verloren. „Aber das konnten wir unter den Coronabedingungen nicht leisten“, erläuterte Evelyne Labonte.

Zur Galerie Adventsbasar der St. Altfrid-Gemeinde: Die Basargruppe hatte jede Menge Deko und Co. im Angebot.

Selbstgemachte Marmeladen und Liköre in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Kränze und Gestecke, Geschenkboxen mit Leckereien, Kekse, selbstgedrechselte Kerzenstände und selbstgedrechselter Weihnachtsbaumschmuck, Stoffbeutel, Socken, Schals und vieles mehr gab es zu kaufen. Im März fängt die Basargruppe mit den Vorbereitungen an, berichtete Evelyne Labonte – und das stets für den guten Zweck.

Erlös geht an eine Schule im Kongo

Seit mehr als 20 Jahren unterstützen die Besucher des Basars mit ihren Käufen Hilfsprojekte im Kongo. Rund 5000 Euro kommen so Jahr für Jahr zusammen. Zunächst für eine Krankenpflegeschule, dann für eine Grundschule und nun für die Sekundarstufe einer Schule in Tumikia. Die benötigt Geld für die Unterhaltung der Gebäude – und wird nun einen Teil davon aus der Gifhorner St. Altfrid-Gemeinde bekommen.

Von Christian Albroscheit