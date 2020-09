Gifhorn

Ganz schön gefährlich kann es ab und an auf den Straßen in Gifhorn und Umgebung zugehen. Und deshalb macht regelmäßig der ADAC mit seiner Aktion „Achtung Auto“ nach den Sommerferien an den Schulen Station und schult Fünftklässler auf anschauliche Art und Weise. In Corona-Zeiten geht das ein bisschen anders. Nicht nur zum Leidwesen von Verkehrserzieher Torsten Piontek. Auf die Mitfahrt von Kindern beim rasanten Bremsmanöver musste er verzichten. „Das ist schade, für die Kinder ist das sonst immer ein Highlight.“ Aber auch so brachte der Fahrlehrer aus Braunschweig die Schüler der Klasse 5.3. am OHG immer wieder mit anschaulichen Beispielen zum Staunen.

Zur Galerie Fünftklässler in Gifhorn und Umgebung lernen gerade die ADAC-Aktion „Achtung Auto“ kennen. In Corona-Zeiten ein bisschen anders, aber das Thema Bremsen lässt sich auch so anschaulich erklären.

Was umgekehrt aber auch den Kindern gelang. Renate Freitag-Kalverkamp, die fürs OHG die Aktion plant, stellte fest, dass ziemlich viele Mädchen und Jungen von erlebten brenzligen Situationen im Straßenverkehr zu berichten wissen. Zu solchen Schilderungen animiert Piontek nämlich immer zu Beginn der 90-minütigen Lerneinheit. Von gewagten Bremsmanövern von Autofahrern bis hin zu Unfällen reichte die Palette der Erlebnisse. „Für uns ist also nach wie vor wichtig, den Kindern anschaulich zu machen, was alles passieren kann“, betonte die Lehrerin.

Start mit dem Wettrennen um den Bus

Damit eben nichts passiert, ist das Thema Bremsen und das richtige Einschätzen von Tempo und Bremsweg die Basis von Pionteks Programm. Nach der Begrüßung durften die Fünftklässler gleich selbst ran. Die Aufgabe: Möglichst schnell laufen und einen imaginären Bus erreichen, wegen Corona in Zweierteams und nicht wie sonst in Vierergruppen. Dafür zeichnete Piontek eine Ziellinie auf die Straße. Dort, wo die Kinder stoppten, machte er zunächst ein Kreidekreuz. Lernziel: Nicht ein einziger Schüler stoppte exakt an der Ziellinie, weil es eben noch Schwung drauf hatte. Wie soll das erst einem Auto gelingen, wenn dann auch noch Regen, Schnee oder Eis den Bremsweg verlängern? Und: Wer kann eher stoppen - ein Lkw oder ein kleines Auto? Das diskutierten die Mädchen und Jungen munter mit dem ADAC-Experten und kamen dabei erst einmal zu sehr unterschiedlichen Resultaten. „Das werdet ihr sicher einmal in Physik näher lernen“, sagte Piontek bei der Auflösung der Aufgabe.

Der musste zwar wegen der Corona-Regeln auf die gemeinsamen Bremsmanöver mit dem Auto verzichten, nutzte die Zeit aber für ein Problem, das ihm gerade sehr am Herzen liegt - die Handynutzung. „Der bloße Blick aufs Handy dauert schon vier Sekunden, wenn man dann noch Nachrichten liest, dauert das noch länger. Wie sich das auf den verzögerten Bremsweg auswirkt, müssen die Schüler begreifen.“

Von Andrea Posselt