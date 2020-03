Acht Frauen: So unterhaltsam war die Krimikomödie

Gifhorn

„Acht Frauen“ – hinter diesem schlichten Titel verbarg sich eine turbulente Krimikomödie der theaterlust produktions GmbH aus Bayern am Sonntagnachmittag in der Gifhorner Stadthalle.

Darum geht es

Acht Frauen befinden sich in der Villa, als Marcel, der Herr des Hauses, ermordet aufgefunden wird. Und da, ganz klassisch, der Schnee meterhoch liegt, das Telefonkabel durchgeschnitten, die Wachhunde ebenfalls tot und das Tor zum Anwesen verrammelt ist, sind diese acht Frauen von der fünfzehnjährigen Catherine ( Anuschka Tochtermann) bis zur Großmutter Mamy ( Christa Pillmann) in der Inszenierung von Thomas Luft auf sich gestellt, um herauszufinden, was passiert ist.

Alle Frauen stehen unter Verdacht

Doch der Mord selbst tritt in den Hintergrund. Keine der Damen hat ein Alibi, jede hat ein Geheimnis und außerdem ein Motiv. Angesiedelt in den 1950er Jahren mit einem antiquierten Frauenbild durchläuft jede einzelne von ihnen im Laufe der Befragungen einen Prozess zur Selbsterkenntnis, Selbstfindung und Emanzipation. Im zentralen Bereich des Hauses, der weißen Treppe, kommt viel zutage: ob Ehefrau Gaby ( Gabriele Graf), ihre Schwester Augustine ( Anja Klawun), Mutter Mamy, Schwägerin Pierette ( Genoveva Mayer) oder Haushälterin Madame Chanel ( Eva Wittenzellner) – sie alle haben eine Rechnung offen mit Marcel, um den herum ihr Leben rotiert. Die Töchter Suzan und Catherine scheinen außen vor, bis das Rätsel gelöst und doch sogleich revidiert wird.

Applaus für einen kurzweiligen Nachmittag

Die acht Schauspielerinnen bieten einen turbulenten, temporeichen Abend, spannungsgeladen zwischen Situationskomik und tieferem Einblick in ihre Seelen. Unterstützt wird die Beleuchtung der Charaktere durch die eigens von Franz Wittenbrink komponierten Lieder für jede Frau, die schließlich ein Fazit ziehen: „Wir meistern jede Katastrophe mit weiblichem Instinkt, statt vom Leben gezeichnet, sind wir lieber gut geschminkt.“ Viel Applaus für einen kurzweiligen Nachmittag.

Von Stephanie Dorer