Ampel am Abzweig Isenbüttel mehrfach ausgefallen

Die Ampel am Abzweig Isenbüttel Alte B 4/L 292 südlich von Gifhorn streikt. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat die Herstellerfirma alarmiert. Der Ausfall jetzt ist nicht der erste. Die Anlage macht seit Wochen Probleme. Wegen des niedrigen Verkehrsaufkommens in Folge der Corona-Krise macht sich das offenbar wenigstens nicht einmal im Berufsverkehr wirklich störend bemerkbar.

„Die Ampel hat sich von selbst wegen Spannungsschwankungen abgeschaltet“, berichtete Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel, auf AZ-Nachfrage. Zwischenzeitlich sei sie wieder eingeschaltet worden, doch bald darauf wieder in den Störungsmodus gewechselt.

Ampel ausgefallen: Am Abzweig Isenbüttel Alte B 4/L 292 muss es zurzeit ohne Lichtzeichen laufen. Quelle: Sebastian Preuß

Fünf solcher Störungen innerhalb der vergangenen zwei Monate seien inzwischen im Wartungsbuch eingetragen, so Peuke. „Wir haben Kontakt zum Hersteller aufgenommen.“ Mit dem laufe ein Wartungsvertrag, seit dieser die Anlage 2014 an der Stelle aufgestellt hat. Zunächst soll eine Baugruppe in der Ampelsteuerung ausgetauscht werden, so Peuke. Auch den Spannungsschwankungen sei auf den Grund zu gehen, um das Problem dauerhaft abzustellen. „Wir hoffen, dass dann das Thema erledigt ist.“

„Es wurden uns keine großen Verkehrsbehinderungen gemeldet“, sagt Peuke. Das bestätigt Stephan Heidenreich, Geschäftsführer der VLG, deren Linie 180 über diese Einmündung von Gifhorn nach Isenbüttel, Calberlah und Wolfsburg fährt. Die Ampelstörung habe aktuell zu keinen Problemen, sprich Verspätungen geführt.

Beide führen das auf die geringere Verkehrsdichte in Corona-Zeiten zurück. Es sei zwar wieder mehr Verkehr als in der Hauptzeit des Shutdowns unterwegs, so Peuke, aber: „Den normalen Verkehr haben wir noch lange nicht.“ Das sieht Heidenreich genauso. Wenn zu normalen Zeiten an dem Abzweig mal die Ampel nicht laufe, „steht die Linie 180 da immer eine Ewigkeit“.

Von Dirk Reitmeister