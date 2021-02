Gifhorn

Ein gerechteres Abrechnungssystem für Schmutz- und Regenwasser: Dafür kämpft der Gifhorner Hans-Erich Höper (71) seit zehn Jahren. Nach aktueller Rechtsprechung sei auch der Wasserverband Gifhorn dazu verpflichtet, überall getrennt abzurechnen, spricht Höper von einem „Gebührenskandal“. Das sieht der Verband anders und weist die Kritik zurück.

Höper sieht seine Forderung nach gesplitteter Abrechnung durch Urteile von verschiedenen Verwaltungs- und Zivilgerichten im Bundesgebiet – unter anderem durch das OVG Celle – bestätigt. Sogar Bundesverwaltungsgericht und auch Bundesgerichtshof hätten entsprechend entschieden, sieht der 71-Jährige Handlungsbedarf.

Für den Beschwerdeführer geht es um gerechtere Abwasserentgelte

„Nach aktueller Rechtsprechung sind die Abwasserentsorger dazu verpflichtet, Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennt zu berechnen“, meint der Gifhorner. Das habe der Wasserverband Gifhorn bereits in den Samtgemeinden Isenbüttel und Meinersen sowie der Gemeinde Sassenburg auf den Weg gebracht. „In den Samtgemeinden Papenteich, Wesendorf und Hankensbüttel sowie der Stadt Wittingen muss die Umstellung vom Verband ebenfalls ausgeführt werden“, fordert Höper. „Auch diese Gemeinden haben einen Anspruch auf gerechtere Abwasserentgelte.“

Als positives Beispiel führt er die Abrechnungspraxis in der Samtgemeinde Meinersen an. Dort liege der Arbeitspreis für Schmutzwasser bei 1,45 Euro je Kubikmeter und werde anhand der entnommenen Trinkwassermenge über den Frischwasserzähler berechnet. Der Arbeitspreis für das Niederschlagswasser – 0,36 Euro je Quadratmeter – werde nach „anrechenbarer Fläche“ ermittelt. Und auch die Stadt Gifhorn handele richtig – dort würde nämlich ebenfalls getrennt abgerechnet, lobt der 71-Jährige. Als vorbildlich bezeichnet er außerdem die Landeshauptstadt Hannover, wo seit 2001 ebenfalls eine gesplittete Gebühr erhoben wird. In Wendeburg im Landkreis Peine hingegen – auch dort ist der Wasserverband Gifhorn zuständig – werde Mischwasser abgerechnet, dort kostet jeder Kubikmeter Abwasser 2,01 Euro.

„Der Wasserverband Gifhorn hat erst drei seiner acht Entsorgungsgebiete umgestellt“, übt Höper Kritik. Er sieht die Entgeltbescheide für die noch nicht umgestellten Gebiete darum als „unbillig“ an und fordert das Einschreiten der Kommunalaufsicht.

Frischwassermaßstab zulässig

„Die Einführung und Kontrolle gesplitteter Entgelte ist kostenintensiv und muss deshalb genauestens abgewogen werden. Das ist auch der Grund, warum fast alle Urteile zu gesplitteten Entgelten davon ausgehen, dass bei nur geringfügigen Kosten für die Niederschlagswasserentsorgung eben keine Trennung der Entgelte stattfinden muss und der Frischwassermaßstab zulässig ist“, bezieht Wasserverbands-Chef Andreas Schmidt Position. Auch das von Höper angeführte Urteil des OVG Celle sage nichts anderes aus – wenn es in Gänze gelesen werde.

„Eine Geringfügigkeit nimmt die Rechtsprechung bis zu einer Grenze von etwa 12 Prozent an. Genau diese wird beim Verband in keinem Fall überschritten“, versichert Schmidt. Er verweist in diesem Zusammenhang auch auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2005. Bereits 1972 hielten dessen Richter das Fehlen einer Niederschlagswassergebühr für unbedenklich, solange die Kosten für die Beseitigung des Abwassers geringfügig blieben. Dieses sei dann der Fall, wenn der Anteil der Kosten für die Beseitigung von Niederschlagswasser unter zwölf Prozent an den Gesamtentwässerungskosten lägen.

Die Aussage, dass nach aktueller Rechtsprechung die Abwasserentsorger dazu verpflichtet seien, Schmutzwasser und Niederschlagswasser getrennt zu berechnen, sei eine verkürzte Darstellung und entspreche somit nicht den Tatsachen, weist Schmidt die Kritik Höpers ab. Von einem Gebührenskandal könne darum auch keine Rede sein. Die Entgeltabrechnung des Verbandes sei korrekt.

Von Uwe Stadtlich