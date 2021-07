Gifhorn

Sommerzeit ist Reisezeit: Und was passiert mit Ihrer AZ, wenn Sie im Urlaub sind? Mit dem Reiseservice stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung.

Wenn Sie in den Urlaub fahren, können Sie sich die Zeitung innerhalb Deutschlands bis zu vier Wochen pro Kalenderjahr kostenlos nachsenden lassen. Über vier Wochen hinaus fallen 70 Cent pro Erscheinungstag an. Für das europäische Ausland werden dabei 2,10 Euro anteilige Portokosten pro Erscheinungstag fällig. Da die Zustellung von der Versandart abhängig ist, kann es sein, dass die Zeitung etwas später ankommt.

Statt der Nachsendung können Sie Ihre Zeitung in dieser Zeit auch an eine Person Ihrer Wahl in der Region per Zusteller liefern lassen. Oder Sie lassen Ihre Zeitung einer sozialen Einrichtung zugute kommen. Wer seine Zeitung für 14 Kalendertage oder länger verschenkt, erhält dafür bis zu dreimal im Kalenderjahr ein kleines Geschenk. Das E-Paper kann in dieser Zeit weiter wie gewohnt genutzt werden, sofern ein E-Paper-Zugang vorhanden ist.

Neues Extra

Neu ist dieses Extra: Stellen Sie die Zeitung einer sozialen Einrichtung zur Verfügung, können Sie während des Zeitraums kostenlos digital weiterlesen, auch wenn Sie kein E-Paper haben. Sie benötigen lediglich Ihre Zugangsdaten. Wenn Sie keine haben, müssen Sie sich erst einmalig registrieren. Angeboten wird diese Option bislang bei telefonisch oder persönlich beauftragten Reiseservices.

Nehmen Sie Ihre AZ mit in den Urlaub - ob digital oder gedruckt. Quelle: AZ

Wenn Sie die Lieferung der Zeitung unterbrechen, erhalten Sie ab dem achten Kalendertag eine anteilige Gutschrift Ihrer Abogebühren für die gedruckte Zeitung. Sollten Sie einen Zugang zum E-Paper und zum bezahlpflichtigen Inhalt auf unserer Webseite haben, können Sie das E-Paper und alle Nachrichten auf unserer Webseite weiterhin lesen.

Beauftragen kann man den Reise-Service telefonisch, per Mail oder schriftlich. Am schnellsten geht es im Online-Service unter www.paz-online.de/osc, dort kann man seinen Reise-Service jederzeit selbst aufgeben. Die Zugangsdaten für den Online-Service und zum Lesen des E-Papers sind identisch.

Der Reise-Service kann montags bis donnerstags täglich bis 14.55 Uhr für den Folgetag veranlasst werden, freitags bis 10.55 Uhr.

