Die Abiturprüfungen werden verschoben

Gifhorn

Eigentlich sollten nach Ostern die Abiturprüfungen beginnen, wegen Corona wurde alles um drei Wochen verschoben. Aber auch ob dieser Termin gehalten werden kann, ist noch offen. Wie gehen hiesige Schulen mit der Situation um?

„Im Prinzip wie immer“

„Im Prinzip ist es wie immer, nur um drei Wochen verschoben“, sagt Björn Piefke, Oberstufenleiter der IGS Sassenburg, wo in diesem Jahr 75 Schüler in die Prüfungen gehen. Statt am 20. April werde man entsprechend eines Erlasses des Kultusministeriums am 11. Mai starten. Der Ablaufplan sei gleich geblieben, begonnen wird mit dem Fach Geschichte.

Englisch an einem Samstag

Das schriftliche Abi endet am 27. Mai mit Politik und Wirtschaft. Die Zeugnisse sollen am 9. statt am 3. Juli vergeben werden. „Ungewöhnlich ist, dass Englisch an einem Samstag geschrieben wird“, so Piefke. „Spielraum“ habe die Schule nicht, das Ministerium gibt auch die Uhrzeiten vor, zu denen die Prüfungen zu beginnen haben. Nur bei den mündlichen Prüfungen gebe es einen „Korridor vom 17. bis 19. Juni“.

Hoher Zeitdruck

Aufwändiger sei das Corona-Abi nicht, aber durch die Verschiebung entstehe „ein extrem hoher Zeitdruck“ danach in der Korrekturphase – vorausgesetzt, das Ganze findet auch so statt, wie es jetzt geplant ist, denn „eine nochmalige Verschiebung wird es nicht geben“, so Piefke. Das bedeutet: Wenn der Zeitplan kippt, wird das Zentralabitur 2020 in Niedersachsen „ersatzlos gestrichen“.

„Immer noch realistisch“

„Wir sind gespannt auf die Woche nach Ostern, gehen die Sache aber optimistisch an“, sagt Hartmut Friehe, Oberstufenkoordinator an der BBS1 in Gifhorn. Nach jetzigen Plänen sollen dann die Schulen wieder öffnen. Und selbst wenn wegen Corona die Schließung verlängert würde, sei es „immer noch realistisch“, dass die Abiturprüfungen stattfinden könnten.

Viel online

An mangelnder Vorbereitung der Schüler könne es nicht scheitern: „Mit dem Unterricht waren wir durch.“ Letztlich fehlten nur die zwei Wochen der Schulschließung. Jetzt haben die Schüler durch die Verschiebung drei Wochen dazu bekommen. „Es läuft viel online über IServ, wir werden weitere Angebote schaffen und der Kontakt zu den Fachlehrern besteht“, so Friehe, der von 60 Abitur-Prüflingen an der BBS1 berichtet.

Zeugnis ohne Prüfung?

Und wenn doch alle Stricke reißen und Corona noch wesentlich länger die Lebensregeln bestimmt und doch keine Prüfungen stattfinden sollten? „Denkbar ist dann ein Abiturzeugnis, das sich aus den erbrachten Leistungen in der Qualifikationsphase, dem zwölften und 13. Jahrgang, zusammensetzt“, meint Björn Piefke. Diese Leistungen würden ohnehin in die Abi-Noten einfließen.

Welche Art der Berechnung bei der Ermittlung einer Gesamtnote zugrunde gelegt würde, müsste vom Ministerium festgelegt werden. Denn Vorbilder gebe es nicht: „Eine Situation wie die jetzige ist noch nie vorgekommen.“

Von Jörg Rohlfs