Abgelehnt: Gifhorn wird keine Modellkommune für Corona-Lockerungen

Gifhorn

Die Hoffnungen waren groß, doch am Samstagabend kam erst einmal die Ernüchterung: Das Sozialministerium des Landes hat abgelehnt, dass die Stadt Gifhorn Modellkommune wird. „Das ist schade, wir hätten uns so gefreut“, sagte Udo von Ey, Chef der Gifhorner Citygemeinschaft, in einer ersten Reaktion am Samstagnachmittag.

Die Inzidenzzahlen sind seit Tagen zu hoch

Vermutlich waren es die seit Tagen zu hohen Inzidenzzahlen, die die Entscheidung maßgeblich beeinflusst haben. Die Idee der Modellkommune ist es, mit einer guten Strategie aus Testungen und digitaler Kontaktverfolgung schrittweise Lockerungen im Handel und anderen öffentlichen Einrichtungen herbei zu führen.

Positiver Beitrag bei der Eindämmung der Pandemie

Gifhorns Handel war von der Initiative der Stadtverwaltung sehr angetan, berichtet von Ey. Man merke schließlich auch, „dass die Kunden ja so gerne wollen“. Die Idee, Schnellteststationen aufzustellen und per App dann das negative Ergebnis quasi als Eintrittskarte für Geschäfte und Co. verwenden zu können, sei gut gewesen. Das Beispiel Tübingen habe auch gezeigt, dass man so sogar einen positiven Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten könne. Schließlich fische man bei den Schnelltests ja auch jene heraus, die unwissentlich infiziert seien.

Neue Bewerbung ist möglich

So ganz müssen die Gifhorner noch nicht die Hoffnung aufgeben. Das Ministerium verweist darauf, dass elf Modellprojekte in einer weiteren Runde ausgewählt werden.

Von Andrea Posselt