Abendlicher Autokorso durch Gifhorn als Protest gegen die Corona-Politik

Einige Autofahrer brauchten am Freitagabend in Gifhorn etwas Geduld. Mit Lautsprecherwagen fuhren fast 20 Autos im Konvoi durch die Stadt. Es war ein Vorgeschmack auf eine Kundgebung am Samstag.

Autokorso in Gifhorn: Lautsprecherdurchsagen kündigten am Freitagabend eine Kundgebung am Samstag gegen die Corona-Politik an. Quelle: Lea Behrens