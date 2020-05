Ab sofort wieder Besuche im Gifhorner Klinikum – unter Auflagen

Gifhorn

Das Land Niedersachsen hat die Besuchsregeln für Krankenhäuser und Pflegeheime gelockert. Somit sind auch im Helios Klinikum Gifhorn – unter gewissen Auflagen – ein Besucher pro Patient wieder erlaubt.

Seit Mittwoch gilt: Ein Angehöriger oder Freund kann den Patienten im Helios Klinikum Gifhorn wieder besuchen, teilt Helios-Sprecherin Lisa Altenbeck mit.

Griff seit Mitte März: Jetzt ist das Besuchsverbot im Gifhorner Helios-Klinikum wieder gelockert, es gelten aber strenge Auflagen. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

„Da seit dem 30. April kein positiv auf Covid-19 getesteter Patient mehr im Klinikum behandelt wurde, steht den Lockerungen der Besucherregelung nichts im Wege.“ Mit Hilfe von strikten Hygienemaßnahmen könnten die Türen wieder geöffnet werden.

„Es ist ein Besucher pro Patient erlaubt. Allerdings sollte sich der Angehörige trotzdem gut überlegen ob er in Zeiten von Corona in einen hochsensiblen Bereich, wie das Krankenhaus, eintreten will. Er stellt für seinen Lieben weiterhin ein Risiko der Ansteckungsgefahr dar“, mahnt Pflegedirektor Jens Bosenick.

Besuch im Klinikum: Das ist zu beachten Diese Besuchs-Regeln gelten ab sofort im Helios-Klinikum Gifhorn: Eine Besuchsperson ist pro Patient gleichzeitig erlaubt. Beim Eintreffen müssen sich die Besucher an der Information anmelden und einen Fragebogen ausfüllen. Dabei werden persönliche Daten erfasst und geprüft, ob der Besucher Anzeichen für eine Infektion hat oder Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte. Der Besucher muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich an die Hygienemaßnahmen halten. Die Besuchszeit wird genau dokumentiert. Beim Verlassen der Klinik muss der Besucher sich an der Information abmelden. Ausnahmen: Besucher in der Zentralen Notaufnahme und der Corona-Isolationsstation sind weiterhin nicht erlaubt. Familienzimmer können ab sofort wieder gebucht werden.

Mitte März hatte das Helios-Klinikum in Gifhorn ein Besuchsverbot ausgesprochen und den Haupteingang gesperrt. Wer ins Klinikum wollte, musste es über die Notaufnahme betreten. Seit 15. Mai ist der Haupteingang wieder nutzbar.

