Landkreis Gifhorn

Bereits am Sonntag treten im Landkreis Gifhorn die nächsten Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Am vergangenen Montag lag die 7-Tage-Inzidenz mit 29,5 zum ersten Mal unter dem Schwellenwert von 35, und da ist sie bis Freitagmorgen auch geblieben: Am Freitagmorgen meldete das RKI einen Inzidenzwert von 29,5. Damit kann der Landkreis gemäß des Stufenplans der Landesregierung am Samstag eine Allgemeinverfügung erlassen, die am Sonntag in Kraft tritt.

So weit der formale Ablauf. Was aber heißt das für den Alltag?

Kontaktregelung: Maximal zehn Personen aus drei Haushalten plus Kinder bis zu 14 Jahren dürfen sich treffen. Genesene und Geimpfte werden nicht mitgezählt. Und es dürfen sich bis zu zehn Kinder treffen, beispielsweise um gemeinsam einen Geburtstag zu feiern. Religiöse Zeremonien sind unabhängig von der Personenzahl möglich, gleiches gilt für Hochzeit und Beerdigung. Für private Feiern zuhause gelten die Kontaktregeln: zehn Personen aus drei Haushalten plus Kinder.

Handel/Dienstleistungen: In Geschäften muss eine Maske getragen werden, ebenso auf Wochenmärkten. Spezialmärkte, Messen und gewerbliche Ausstellungen sind wieder zulässig. Bei körpernahen Dienstleistungen muss ebenfalls eine Maske getragen werden.

Gastronomie/Tourismus: Gastronomen können drinnen wie draußen Gäste bewirten – und auch die Testpflicht für die Innengastronomie entfällt. Private geschlossene Feiern mit bis zu 100 Personen dürfen stattfinden, die Teilnehmenden müssen allerdings einen negativen Test vorweisen. Bars, Discos und Clubs – inklusive Shisha-Bars – dürfen wieder öffnen, aber nur 50 Prozent der Kapazität nutzen. Es bleibt bei Test- und Maskenpflicht. Touristische Beherbergungen sind erlaubt, die Gäste müssen bei Anreise und zweimal pro Woche einen negativen Test vorlegen. Touristische Bus- und Schiffsfahrten sind zulässig, für Busreisen gilt Testpflicht.

Sport: Sportanlagen und Schwimmbäder sind geöffnet. Duschen und Umkleiden auf Sportanlagen dürfen geöffnet werden.

Kultur/Freizeit: Theater, Konzerthäuser und Kinos dürfen öffnen, ebenso Zoos, Tierparks, Botanische Gärten und Museen, Ausstellungen und andere Einrichtungen. Bei Innenangeboten müssen die Gäste Maske tragen. Saunen, Thermen, Schwimm- und Spaßbäder dürfen jetzt ebenfalls wieder öffnen.

Veranstaltungen: im Freien mit bis zu 500 Personen (wenn sie zeitweise stehen), in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 Personen (zeitweise stehend). Wenn alle die ganze Zeit sitzen, dürfen bis zu 500 Personen teilnehmen.

Diese Regelungen gelten ab Sonntag, 6. Juni. Bis dahin gilt noch:

Für den Einkauf und den Besuch der Außengastronomie ist die Testpflicht entfallen. Wer lieber drinnen sitzen möchte im Café oder Restaurant, der benötigt allerdings noch die Vorlage eines negativen Schnelltests.

Testpflicht besteht auch noch in Spielhallen. Und wer Sport in Räumen ausübt, muss Folgendes beachten: Volljährige und Trainer müssen einen Test machen. Für körpernahe Dienstleistungen – Kosmetik, Friseur und Tätowierer – gilt Testpflicht, wenn nicht durchgängig eine Maske getragen werden kann.

Auch Touristen brauchen noch den Negativ-Nachweis

Auch für Touristen gilt: Bei Anreise ist die Vorlage eines Tests geboten, zwei weitere Tests pro Woche sind erforderlich. Für Veranstaltungen, Sitzungen, Zusammenkünfte – darunter zählen auch Sportveranstaltungen – gilt: In geschlossenen Räumen dürfen maximal 100 Personen sitzen, und zwar nur mit negativem Corona-Test. Testpflicht besteht auch unter freiem Himmel mit sitzendem Publikum bei maximal 250 Personen sowie mit zeitweise stehendem Publikum – bei maximal 100 Personen.

Von Christina Rudert