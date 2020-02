Wolfsburg

Sie wollen Teil der #AZbewegt-Challenge werden? Dann bewerben Sie sich! Die Teilnahme richtet sich an alle Gifhorner Firmen und Vereine, die Lust haben, sich gemeinsam viel zu bewegen und dabei etwas Gutes tun wollen.

► Weitere Infos zur Aktion #AZbewegt: Gifhorner laufen für den guten Zweck

Pro Team gibt es fünf Teilnehmer, die mit einem digitalen Schrittzähler ausgestattet werden. Von Montag, 16. März, bis Montag, 23. März, werden dann die zurückgelegten Schritte gezählt. Das Team mit dem höchsten Schritt-Durchschnitt gewinnt am Ende 2000 Euro, von denen die Hälfte einem gemeinnützigen Zweck gespendet wird. Das Team auf Platz zwei erhält 1000 Euro, 500 Euro gehen an Platz drei. Auch hier geht die Hälfte an einen guten Zweck. Vereinsmannschaften können ihren Gewinn komplett für den eigenen Verein nutzen.

Startgeld:

Das Startgeld beträgt für Firmen 300 Euro, Vereine zahlen 150 Euro. Die Zahlung erfolgt per Rechnung. Jeder kann mitmachen, es gibt keine Altersbegrenzung. Doch die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer also bei der Challenge dabei sein möchte, sollte sich schnell anmelden.

Anmeldung:

Anmeldungen nimmt AZ-Mitarbeiterin Aylin Leckel per E-Mail an a.leckel@mmo-niedersachsen.de bis Montag, 9. März, entgegen.

► Hier können Sie sich das Anmeldeformular herunterladen:

Von Janine Kluge