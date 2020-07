Gifohrn

Sie sind Schwestern im Geiste – vor allem, was die sportliche Motivation angeht: Janina Heidtke, Andrea Ahten, Tanja Bollmann, Mónica Mey und Hanna Klenner bewegen sich alle gern – im Spinning-Kursus oder beim Jumping Fitness des MTV Isenbüttel, beim Pilates der KVHS, beim Spaziergang mit dem Hund, beim Kinderwagen-Jogging oder im Rahmen der Laufgruppe des VfL Wolfsburg. Kein Wunder also, dass sie sich auch an der Aktion #AZ bewegt beteiligen.

Die „Laufschwestern“ kennen sich aus verschiedenen Lebenslagen und sind Freundinnen. „Als ich in die Runde gefragt habe, waren alle sofort dabei“, erzählt Janina Heidtke. „Wir haben alle einen Büro-Job und die AZ-Aktion motiviert uns, nach dem Büro-Alltag noch mal loszulegen – und zusammen macht es einfach mehr Spaß!“

Jeder Gang macht schlank

Unter dem Motto „Raus aus der Hängematte, rein in die Laufschuhe“ haben sie sich zum Ziel gesetzt, pro Tag 15 000 Schritte zu Fuß zurück zu legen – und zwar jede Einzelne aus der Damenrunde! Damit das gelingt, haben sich die fünf Mädels in ihrer WhatsApp-Gruppe nicht nur zum gemeinsamen Feierabend-Jogging verabredet, sondern auch eine Alpaka-Wanderung steht auf dem Programm. Und am Wochenende wollen sich die Ladies den Liebesbank-Weg vornehmen. Darüber hinaus lautet die Devise „jeder Gang macht schlank“. Entsprechend wollen sie das Auto einmal öfter stehen lassen und Erledigungen zu Fuß machen. „Über den WhatsApp-Status informieren wir uns über die einzelnen Aktivitäten und das gibt unserer Motivation nochmal Auftrieb!“

Noch bis Montag haben sie die Chance, mit Hilfe von möglichst vielen Schritten dem Gewinn in Form von 2000 Euro näher zu kommen. Und wer wissen will, was die insgesamt mehr als 30 Teams sich so alles einfallen lassen, um ihre Schritt-Ziele zu erreichen, kann nachsehen auf der Homepage der Aller-Zeitung unter #AZbewegt.

Von Nicola Paschinski