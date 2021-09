AZ bewegt: Das „Team Remondis – Im Auftrag der Zukunft“ stellt sich vor

Gifhorn

Am Montag wurden die Schrittzähler ausgegeben, nun heißt es für die 17 Teams, die sich zur AZ-Challenge „AZ bewegt“ angemeldet haben: Schritte machen. Und zwar möglichst viele! Schließlich zählt bei der von der Aller-Zeitung in Kooperation mit dem DRK Kreisverband Gifhorn initiierten Aktion jeder Schritt für den guten Zweck.

Die Aller-Zeitung hatte Unternehmen und Vereine aufgerufen, um sich gemeinsam im Team zu bewegen und neben etwas Gutes zu tun. Pro Team durften sich fünf Teilnehmer anmelden. Und jetzt geht’s um „die Wurst“, beziehungsweise um stattliche Gewinne: Die Teams, die bis zum 21. September die weiteste Strecke beziehungsweise die meisten Schritte zurückgelegt haben, haben die Chance auf 2000 Euro (Platz eins), 1000 Euro (Platz zwei) beziehungsweise 500 Euro (Platz drei). Jeweils die Hälfte ihres Gewinns spenden die Sieger-Unternehmen an eine gemeinnützige Einrichtung. Die Mannschaften entscheiden dabei selbst, an welche. Teilnehmende Vereine hingegen dürfen den kompletten Gewinn als Finanzspritze für ihre Vereinsarbeit nutzen.

Bis Dienstag, 21. September, werden noch fleißig Schritte gezählt

Um die Gesamtzahl der Schritte auszuwerten, müssen die teilnehmenden Teams bis zum 24. September, 12 Uhr, ein Foto aller fünf Schrittzähler (nebeneinander liegend) per Mail an i.fuhrmann@mmo-niedersachsen.de schicken. Dabei sollte das Foto mit dem Teamnamen benannt werden. Und bis dahin heißt es: immer schön in Bewegung bleiben!

Wie zum Beispiel das „Team Remondis – Im Auftrag der Zukunft“ das schon tut. Als Müllwerker für das Abfallwirtschaftsunternehmen haben Sascha Deutschendorf, Michael Steinicke-Klemme, Nicole Amelungsen, Nick Kirner und Jannik Roß einen sehr bewegten Job. An fünf Tagen pro Woche sind die junge Frau und die vier Männer von frühmorgens um 6 Uhr mindestens acht bis zehn Stunden auf den Beinen, um die Haushalte im Landkreis von ihrem Unrat zu befreien. Die Entsorgungstouren führen die fünf Mitarbeiter von Schönewörde bis nach Rötgesbüttel, von Ehra-Lessien bis nach Gamsen, nach Hankensbüttel und quer durchs Gifhorner Stadtgebiet. Rund 650 Behälter werden täglich bewegt und noch einmal 2000 Gelbe Säcke pro Mitarbeiter. „Da kommt einiges an Schritten zusammen“, vermutet Remondis-Betriebsleiter Jahwe Nielsen.

Jede Mülltonne wiegt 50 bis 70 Kilogramm

Was für viele Menschen aussieht wie ein einfacher Job, bei dem man hinten auf dem Wagen steht und durch die Gegend fährt, ist in Wahrheit ein echter Knochenjob. Die Mitarbeiter müssen schließlich jede einzelne Tonne zum Müllwagen schieben und auch wieder zurück. Voll beladen wiegt eine Mülltonne – je nach Größe – 50 bis 70 Kilogramm. Positiver Nebeneffekt: Der Job hält fit. „Einige der Mitarbeiter haben inzwischen ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio storniert“, schmunzelt Nielsen. Und weil das Team äußerst motiviert ist, haben sich die Teilnehmer vorgenommen, über das Ziel hinaus zu schießen und nach getaner Arbeit in der AZ-bewegt-Woche zusätzlich die Jogging-Schuhe zu schnüren. „Ich bin sehr gespannt, wie viele Schritte unser Team am Ende der Woche zurückgelegt hat“, so Nielsen.

Von Nicola Paschinski