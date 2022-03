Nach der Schießerei am Wasserturm wird vor dem Landgericht Hildesheim gegen einen Gifhorner verhandelt, in Brome protestiert eine Bürgerinitiative gegen eine geplante Hähnchenmastanlage und dann gibt es auch noch jede Menge Kultur: Die AZ verrät in ihrer Wochenvorschau die wichtigsten Termine der kommenden Tage.