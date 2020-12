Gifhorn

Aufregend ist es immer, wenn bei der großen Weihnachtstombola der Aller-Zeitung zugunsten der AZ-Aktion „Helfen vor Ort“ die Lose gezogen werden. Und in diesem Jahr war es gleich noch ein bisschen aufregender für die Akteure, denn anders als sonst stand kein großes Publikum vor der ersten Vorsitzenden von „Helfen vor Ort“ Nina Siebert und dem zweiten Vorsitzenden Florian Schernich, sondern die Kamera war auf sie gerichtet.

Bernd Riechers, AZ-Mediaberater und Vorsitzender der Gifhorner Videoaktiven, hatte eine Live-Übertragung der Ziehung der Lose per YouTube organisiert. Und so wurde die Geschäftsstelle der AZ am späten Donnerstagnachmittag zum Studio. Die Gifhorner Notarin Christine Ahrens-Arnold hatte sich bereit erklärt, ein wachsames Auge auf die Ziehung der Lose zu werfen, damit auch alles mit rechten Dingen zuging. „Das mache ich gerne, denn Helfen vor Ort ist eine gute Sache“, betonte sie.

Florian Schernich begrüßte die Zuschauer zur großen Losziehung: „Wir haben uns Gedanken gemacht, ob und wie wir unsere beliebte Tombola in Zeiten von Corona überhaupt stattfinden lassen können.“ Riechers machte es unkompliziert möglich, und auch die Gifhorner Geschäftsleute erwiesen sich als gewohnt großzügig und stellten Preise zur Verfügung. Dann ging es los: Nina Siebert öffnete die verschlossene Losbox, mischte noch mal alle Lose kräftig durch und zog das erste Los.

Wie beliebt die Tombola ist, zeigte sich daran, dass im November schon nach fünf Tagen alle 4000 Lose restlos ausverkauft waren. Der Verein Helfen vor Ort setzt den Erlös eins zu eins ein, um davon Weihnachtsgeschenke für Kinder und Senioren zu kaufen, die finanziell nicht so gut gestellt sind. Die Aufzeichnung bleibt auf der Homepage der AZ und im YouTube-Kanal der Videoaktiven noch zu sehen.

Das sind die Gewinner Steinofen-Stollen à 1000 Gramm von der Bäckerei & Konditorei Hacke in Ahnsen: die Nummern 1961, 2160, 327 und 1989. Die fünf Gifhorn-Gutscheine im Wert von jeweils 20 Euro von Helfen vor Ort: 2236, 2374, 9, 1702, 1212. Kuscheldecke vom Einrichtungshaus Schwannecke: 3194 Übernachtung im Wert von 200 Euro in einer Gästewohnung der Wohnungsbaugenossenschaften Deutschlands von der GWG: 1628 Fünf Bausätze zum Selberbauen eines Lebkuchenhauses von der Bäckerei Leifert: 973, 3500, 2150, 1379, 3329 Tee-Präsent von Culinari Feinkost: 3051 Sechs Bluetooth-Lautsprecher und Veggie Bags von den Stadtwerken Gifhorn: 1675, 878, 822, 2647, 2907, 2416 Maxi Waveboard von der AZ: 1206 Blutdruck Messgerät von der AZ: 3030 Kaffeebereiter Dolce Gusto von der AZ: 2368 Polierset fürs Auto von der AZ: 2820 Zweimal je eine Spardose T1 Bulli vom Autohaus Schlingmann: 3049, 1384 Drei Audi-Einkaufskörbe vom Autohaus Schlingmann: 2006, 371, 3390 Künstlicher Tannenbaum von 120 Zentimetern Höhe vom Bauking-Hagebaumarkt: 57 Gartenfackel Sylt vom Bauking-Hagebaumarkt: 412 Fiskass-Set mit Besen und Laubrechen vom Bauking-Hagebaumarkt: 55 Gardena-Gartenset vom Bauking-Hagebaumarkt: 2396 Kleines Insektenhotel vom Bauking-Hagebaumarkt: 2830 Fünf Gutscheine zu jeweils 10 Euro von Zum Schützenwiese (dort abzuholen): 3, 2480, 2380, 446, 1803 Zwei Gutscheine vom KultBahnhof: 2001, 40 Fünf Kisten Wittinger plus je einen Gutschein über 20 Euro für einen Weihnachtsbaum von der Privatbrauerei Wittingen: 2607, 2993, 2908, 1845, 2722 Fünf 10-Euro-Gutscheine von Maja Floristik am Weinberg von Helfen vor Ort: 3600, 1132, 940, 1390, 1222 Bosch-Akkuschrauber von Helfen vor Ort: 376 Drei 50-Euro-Gutscheine der Bäckerei Leifert: 3933, 3209, 855 14 Überraschungspakete von Helfen vor Ort: 3976, 483, 3895, 112, 1523, 3469, 1116, 852, 1088, 1776, 3868, 1729, 3631, 2073 Vier 50-Euro-Gutscheine vom Schuhhaus Galipp (dort abzuholen): 1008, 3504, 953, 3585 Vier VW-Einkaufsbags vom Autohaus Schlingmann: 2062, 266, 3902, 3346 Drei 50-Euro-Gutscheine vom Modenhaus Becker: 599, 406, 3453 Zwei 20-Euro-Gutscheine von Zum Deutschen Heinrich: 2036, 3406 Villeroy & Boch Pastateller von der Aller-Zeitung: 965 Zweimal je eine frische Gans von Hörnings Hof von der Aller-Zeitung: 847, 683 Zwei 25-Euro-Gutscheine vom Schlossrestaurant Zentgraf von Helfen vor Ort: 1566, 3737 Zwei 25-Euro-Gutscheine von Ela’s Art aus dem Steinweg von Helfen vor Ort: 2873, 517 Reisekoffer vom CEKA Kaufhaus: 2910 Koffer/Trolli von Faber-Lederwaren: 2689 Fiskass-Axt vom Bauking-Hagebaumarkt: 675 Brilo Standleuchte LED vom Bauking-Hagebaumarkt: 170 Türkises Strandhandtuch vom Bauking-Hagebaumarkt: 87 Kosmetikspiegel mit Gelenk LED vom Bauking-Hagebaumarkt: 1792 Ein Deko Standstern (weiß) vom Bauking-Hagebaumarkt: 3629 Ein Deko Standstern (rot) vom Bauking-Hagebaumarkt: 954 Vileda Ultramat komplett Set vom Bauking-Hagebaumarkt: 2281 Blutdruck-Messgerät von Aller Apotheke und Reformhaus Stoye (dort abzuholen): 1111 Zweimal je eine Schatztruhe von Schütte: 3751, 3140 Gutschein für ein Wochenende im Golf 8 GTI vom Autohaus Kühl: 1593 Vier 50-Euro-Gutscheine von Juwelier Schneider: 763, 3330, 3265, 1615 Fünf Gutscheine zu je 20 Euro für C&A von Helfen vor Ort: 190, 487, 3646, 686, 3913 Zwei Präsente im Wert von je 25 Euro von der Firma Roth of Switzerland von Helfen vor Ort: 1607, 3599 100 Euro in bar von Malinowski Vermögensplanung: 2345 Zweimal 50 Euro in bar von Malinowski Vermögensplanung: 2850, 430 100-Euro-Gutschein von Fenster und Türen Wiegmann (dort abzuholen): 2654 Zweimal 50 Euro in bar von Mennenga Bau: 1362, 61 100 Euro in bar von Mennenga Bau: 2637 43“VHD Smart TV von Grundig von Elektro Ohlhoff: 886 100 Euro in bar vom Malerteam Hessler: 1827 Zweimal 50 Euro in bar vom Malerteam Hessler: 667, 3757 Dreimal je einen Goldbarren von www.anlagegold24.de: 3693, 291, 2314 Besteckset von Juwelier Behnsen (dort abzuholen): 3378 Coca Cola Cube Kühlschrank plus eine Kiste Cola von famila (dort abzuholen): 559 Zweimal je einen 50-Euro-Gifhorn-Gutschein von Remondis: 2399, 440 Eine Ballonfahrt von Lorenz Ballooning am Tankumsee von Remondis: 1343

Und wie kommen nun die Gewinner an ihre Preise? Die meisten Gewinne können in der Geschäftsstelle der Aller-Zeitung abgeholt werden, ansonsten ist es hinter den Losnummern vermerkt. Beim Abholen muss das Original-Los mit der Gewinn-Nummer vorgelegt werden. Bis zum Samstag, 19. Dezember, stehen die Gewinne parat. Wer seinen Preis bis dahin nicht abgeholt hat, spendet ihn für Helfen vor Ort.

