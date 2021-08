AZ/WAZ on Tour: Mit dem Rad zu 39 Stempelstationen

Gifhorn/Wolfsburg

39 Stationen im Landkreis Gifhorn sowie in Wolfsburg und Umgebung beteiligen sich an der Radelspaß-Aktion AZ/WAZ on Tour, die am Samstag, 21. August, startet. Bis zum Samstag, 28. August, können sich die Leserinnen und Leser an einer der beteiligten Stationen eine Stempelkarte abholen und dann losradeln, um fleißig Stempel zu sammeln.

Wer alles in und um Gifhorn und Wolfsburg dabei ist, steht ausführlich inklusive aller Öffnungszeiten in der Beilage, die Aller-Zeitung und Wolfsburger Allgemeine am 21. August veröffentlicht. Alternativ sind die Stempelstationen auch unter www.waz-online.de/ontour zu finden, und auch dort gibt es die Stempelkarte zum Download und Ausdrucken.

Jeder kann sich seine Fahrradroute selber zusammenstellen

Die Route kann sich jeder Radler selber zusammenstellen. Gastronomiebetriebe und Einzelhändler, Clubs und Vereine, Firmen und Museen öffnen ihre Türen. Natürlich muss niemand innerhalb einer einzigen Radtour alle zehn Stempel zusammenbekommen, er kann auch an jedem Tag der Aktion zwei Stationen besuchen oder sich die Touren noch anders selber einteilen.

Ob zum Golfclub in Gifhorn-Wilsche – ein kleiner Puttwettbewerb inklusive – oder ins Phaeno nach Wolfsburg, zum Einkauf zu Hohls in Vorsfelde – dort bekommen jeden Tag die ersten zehn Radler einen 20-Euro-Gutschein geschenkt – oder zu Meyers Hofcafé in Isenbüttel – dort gibt’s eine Kugel Bauernhofeis spendiert – , die Vielfalt der Stationen sorgt für allerlei attraktive Ziele für die nächste Radtour. An jeder Station bekommen die Radler einen Stempel auf ihre Karte. Sind bis zum 28. August mindestens zehn Stationen auf der Karte abgestempelt, gibt es die Möglichkeit auf einen Gewinn.

Bis zum 31. August müssen die Stempelkarten bei AZ und WAZ vorliegen

Dafür müssen die Stempelkarten bis zum Dienstag, 31. August, bei der AZ und der WAZ sein. Ob sie in den Geschäftsstellen – Steinweg 73 in 38518 Gifhorn und Porschestraße 74 in 38440 Wolfsburg – abgegeben oder in den Briefkasten geworfen werden, ist egal. Und dann heißt es Daumen drücken: Unter allen Teilnehmern werden Preise verlost. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine von Fahrrad Hahne im Wert von 500 Euro, 250 Euro und 100 Euro, zusätzlich werden unter allen Teilnehmern drei Gutscheine der AZ/WAZ-Konzertkasse à 50 Euro, drei Gutscheine der City-Galerie Wolfsburg à 50 Euro und drei Gifhorn-Gutscheine à 50 Euro verlost. Weitere Preise sind ein E-Bike-Wochenende für zwei Personen, das die Stadtwerke Gifhorn sponsern, sowie eine Sportbrille für Fahrradfahrer von Ehme de Riese.

Die Gewinner werden am Donnerstag, 2. September, ausgelost und anschließend benachrichtigt.

Von der Redaktion