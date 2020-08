„AZ/WAZ on Tour“: Fahrradspaß in der Region für die ganze Familie

Wolfsburg/Gifhorn

Bald ist es so weit: Am Samstag, 29. August, startet „AZ/ WAZ on Tour“ – der Fahrradspaß in der Region Gifhorn und Wolfsburg für die ganze Familie.

Ob Sie ganz klassisch selber in die Pedale treten, mit dem E-Bike unterwegs sind oder den Nachwuchs im Fahrradanhänger mitziehen – „AZ/ WAZ on Tour“ bietet die perfekte Gelegenheit für Groß und Klein, etwas gemeinsam zu unternehmen, an der frischen Luft aktiv zu sein und dabei den lokalen Handel zu unterstützen.

Im Aktionszeitraum öffnen insgesamt 31 Stationen, darunter Gastronomiebetriebe, Geschäfte, Handwerksbetriebe, Firmen und Kulturstätten, ihre Türen mit besonderen Angeboten für die Radfahrer, die bei „AZ/ WAZ on Tour“ mitmachen. Dabei können Sie Ihre eigene Route zusammenstellen und die Stationen besuchen, für die Sie sich interessieren. Der besondere Clou: Sie können bei allen Stationen starten, dort eine Stempelkarte erhalten und Stempel sammeln.

Die „AZ/WAZ on Tour“ Stationen Stellen Sie sich Ihre persönliche Fahrradroute durch die Region selbst zusammen. An verschiedenen Stationen kann gehalten werden, um dort zu verweilen, sich zu stärken, Freunde zu treffen und zu entspannen. An jeder Station erhalten Sie am Aktionstag einen Stempel. Diese Stationen machen mit: Aller- Zeitung, Steinweg 73, 38518 Gifhorn Alte Mühle, Wolfsburger Str. 72, 38554 Weyhausen Automuseum Volkswagen, Dieselstraße 35, 38446 Wolfsburg Bäckerei Leifert „Im Leifert’s“, Steinweg 64, 38518 Gifhorn, Calberlaher Damm, Calberlaher Damm 48, 38518 Gifhorn, Limbergstraße, Limbergstraße 54, 38518 Gifhorn, Drive In, Am Krainhoop 1a, 38550 Isenbüttel, Netto Celler Straße, Celler Str. 106a, 38518 Gifhorn, Netto Müden, Hauptstr. 29, 38539 Müden, Goethestraße, Goethestr. 42a, 38440 Wolfsburg, Detmerode, Detmeroder Markt 7, 38444 Wolfsburg, Kästorf, Jembkerstr. 1, 38440 Wolfsburg, NP Rühen, Hauptstr. 38, 38471 Rühen, Penny Ehmen, Mörser Str. 67, 38442 Wolfsburg/ Ehmen, Brackstedter Mühle, Zum Kühlen Grunde 2, 38448 Wolfsburg-Brackstedt Die Salzgrotte, Röntgenstraße 83, 38440 Wolfsburg Golfclub Wolfsburg/ Boldecker Land e.V., Osloßer Weg 20, 38556 Bokensdorf Hotel Deutsches Haus, Torstr. 11, 38518 Gifhorn Landcafe Neubokel, Alter Kirchweg 2, 38518 Gifhorn MC Donalds, Lerchenweg 24, 38446 Wolfsburg MC Donalds, Westerlinge 2, 38442 Wolfsburg-Fallersleben MC Donalds, Braunschweiger Str. 103 in 38518 Gifhorn Meyers Hofcafe, Ringstr. 3, 38550 Isenbüttel MK Fahrrad GmbH (Rad Markt Hahne), Wolfsburger Landstr. 4, 38442 Wolfsburg-Fallersleben NM- Bikes, Hauptstr.13a, 38471 Rühen Sport 2000, Wolfsburger Landstr.15, 38442 Wolfsburg-Fallersleben Stadtwerke Gifhorn, Torstr. 7, 38518 Gifhorn Südheide Gifhorn, Marktplatz 1, 38518 Gifhorn Wolfsburger Allgemeine Zeitung, Porschestr. 74, 38440 Wolfsburg Zum Schützen-Wiese, Celler Straße 30, 38518 Gifhorn

Tolle Preise zu gewinnen

Wenn Sie mindestens zehn Stempel gesammelt – also zehn Stationen besucht – haben, können Sie mit etwas Glück einen von drei Gutscheinen von Rad Markt Hahne Wolfsburg gewinnen. Der Zweirad-Fachhändler ist Partner von „AZ/ WAZ on Tour“ und schenkt dem Gewinner einen Gutschein im Wert von 500 Euro, dem Zweitplatzierten einen Gutschein in Höhe von 250 Euro freuen, und der Dritte kann für 100 Euro einkaufen gehen. Zudem verlosen die AZ und WAZ unter allen teilnahmeberechtigten Stempelsammlern zehn Konzertkassengutscheine á 50 Euro.

In Gifhorn und Wolfsburg können Sie bis Samstag, 19. September, bei den teilnehmenden Stationen Stempel sammeln. Einsende- und Abgabeschluss der Stempelkarten ist Dienstag, 29. September, in der Geschäftsstelle der WAZ, Porschestraße 74, und der AZ, Steinweg 73.

Halten Sie am Mittwoch, 26. August, Ausschau nach den „AZ/ WAZ on Tour“-Sonderseiten in Ihrer Zeitung. Hier stellen wir Ihnen alle Stationen und Partner vor. In der kommenden Woche können Sie sich auf einen spannenden Bericht einer Probetour freuen – denn in der Region gibt es auf dem Weg von Station zu Station viel zu entdecken.

Folgende Beschränkungen gelten bei „AZ/ WAZ on Tour“:

Für Stempelstationen mit gastronomischem Angebot gelten die üblichen Hygienekonzepte. Die Betreiber sorgen dafür, dass ihre Mitarbeiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen, und sie stellen für Gäste eine Möglichkeit der Händereinigung bereit. Außerdem werden persönliche Daten erhoben und dokumentiert, wenn die Radler an Tischen Platz nehmen und Speisen und/oder Getränke verzehren. Wer einen Außer-Haus-Verkauf für die Radfahrer anbietet oder Stehtische aufstellt, muss das Abstandsgebot von 1,5 Metern zur nächsten Person einhalten.

An Stationen, die keine Gastronomie anbieten, dürfen Getränke in verschlossenen Flaschen kostenlos an die Radfahrer verteilt werden. Der Verkauf der Getränke ist nicht gestattet, denn dann gilt die Station als Gastronomie – Regeln siehe oben. Dieser Fall tritt auch ein, wenn die Radfahrer die Flaschen an Ort und Stelle öffnen und daraus trinken wollen. Das geht nur, wenn sie ihre Daten hinterlassen, denn durch den Verzehr vor Ort verwandeln sie sich juristisch gesehen in einen Gast einer gastronomischen Einrichtung.

Von der AZ/WAZRedaktion