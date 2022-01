Triangel

Der Beitrag aus unserer Reihe „Impulse“ stammt in dieser Woche von Peter Dobutowitsch, Jahrgang 1953, verheiratet, zwei erwachsene Kinder. Pastor im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, seit 2019 im Ruhestand. Mehrere Jahre in Leitungskreisen seiner Kirche tätig, viele ökumenische Kontakte, Andachten bei NDR 2, Vortragstätigkeiten. Neuerdings mit eigenem Kabarettprogramm „pastÖrisierend“ unterwegs. Er wohnt in Triangel.

Gelegenheit macht Diebe

Peter Dobutowitsch Quelle: Heinz-Werner Stiller

„Es wird geklaut! Mehr als sonst“, sagte mir meine Tochter. Sie half zur Weihnachtszeit in einem Laden für Spirituosen, Öle und Essenzen aus. Da hat sie schon als Studentin gejobbt. Sie ist eine Verkaufskanone! In Zeiten von Corona wird im Laden schön Verpacktes vermehrt fertig bereitgehalten – und geklaut! Gelegenheit macht Diebe.

Mir kommt es vor, als ob das Frustklau sei. Wo, bedingt durch die Pandemie, Grenzen gezogen werden, liegt es nahe, auch Grenzen zu überschreiten. Also wird geklaut. So ein Diebstahl, denkt vielleicht mancher, sorgt für ausgleichende Gerechtigkeit. Mir wurde meine Freiheit genommen, also nehme ich mir die Freiheit ... Aber eigentlich ist das ja eine Ungerechtigkeit. Ach was, „nich’ lang’ schnacken, Kopf in Nacken“. Die Zeiten sind „besch...eiden“ genug und lassen sich nur mit alkoholischen Getränken ertragen, oder? Gekauft oder geklaut.

Müssen die Sitten zwangsläufig verrohen?

Das denke ich nicht. Müssen die Sitten zwangsläufig verrohen, wenn die Zeiten härter werden? Muss man den Anstand verlieren, wenn man Regeln für unanständig hält? Ist irgend jemand Schuld daran, dass wir unser altes Leben aufgeben mussten? In harten Zeiten braucht es Menschen, die den Mut haben, sanft zu sein; denn die werden schließlich „das Land besitzen“. So steht es in der Bibel (Mt. 5,5).

Meine Tochter hat erlebt, wie sie „Land gewonnen“ hat im Geschäft. Eine ganze Reihe der Kundinnen und Kunden gab Trinkgeld. Sie rundeten einfach den Endbetrag auf. Fürsorge für den gebeutelten Einzelhandel nenne ich das. Unsere Tochter sagte „Danke“ und legte das Geld in die Kasse. Bis ihr Chef meinte: „Nö, das kannst Du behalten. Das ist Dein Geld.“ Ich sagte ja, sie ist eine Verkaufskanone. Sie „verschießt“ Charme und Freundlichkeit auf die Käuferschichten, und damit werden harte Mauern um weiche Herzen aufgebrochen. Bitte verzeihen Sie meine martialische Ausdrucksweise, ich wollte im Bild bleiben. Jedenfalls zahlte sich ihr Einfühlungsvermögen aus. Und danach sehnt sich wohl jede und jeder: verstanden und angenommen zu werden. Das ist auf jeden Fall befriedigender, als unerlaubt etwas weg zu nehmen.

Die Umstände nüchtern beurteilen

Bleiben Sie nüchtern in der Beurteilung der Umstände, mehr als sonst, und lassen Sie sich Ihr gutes Gewissen nicht klauen.

Von Peter Dobutowitsch