Wittingen, die Gemeinde Sassenburg sowie die Samtgemeinden Hankensbüttel und Wesendorf sind aktuell coronafrei. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn liegt derzeit stabil unter zehn. Gleichzeitig sind bei der Fußball-Europameisterschaft Stadien zu sehen, in denen mehrere zehntausend Menschen zusammen Fußball gucken, und das meist ohne Maske. Deshalb und angesichts der hoch ansteckenden Delta-Variante wollten wir von unseren Lesern wissen: Kommt die vierte Corona-Welle?

Experten gehen davon aus, dass die Delta-Variante schon bald in Europa vorherrschend sein wird. In Deutschland hat sie derzeit schon einen Anteil an den Corona-Infektionen von rund 40 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sie als besorgniserregend eingestuft, also in die höchste Kategorie. Und jetzt startet die Urlaubssaison, vermutlich werden viele Menschen ins Ausland reisen – und von dort die Delta-Variante mitbringen?

258 Teilnehmer haben bei der Umfrage mitgemacht

Wir haben unsere Leserinnen und Leser nach ihrer Meinung gefragt: Kommt die vierte Corona-Welle? 258 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bei unserer Wochenumfrage mitgemacht. Ihre Meinung ist relativ eindeutig. 122 von ihnen, also 47,3 Prozent, sagen: Ich fürchte ja, das Virus ist unberechenbar. 88 Teilnehmer, also 34,1 Prozent, sind der Meinung: Ich hoffe nicht, aber wir müssen vorsichtig bleiben. Lediglich 48, also 18,6 Prozent, glauben nicht, dass die vierte Welle kommt. Sie sagen: Nein, wir müssen nur weiter impfen.

