Jetzt wird’s haarig: Ab 1. März dürfen Friseure wieder an Kamm und Schere und die Salons öffnen, auch Gartencenter dürfen aus dem Lockdown. Eingeschränkt bleibt der Aktionsradius von Kindern, Handel und Gastro bleiben in der Corona-Warteschleife. So erhitzt sind die Gemüter im Landkreis Gifhorn.