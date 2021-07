Angesichts der sich ausbreitenden Deltavariante des Coronavirus ist die Debatte über Luftfilteranlagen für die Schulen wieder in vollem Gang. Kitas und Schulen in Trägerschaft der Stadt Gifhorn sollen bis Herbst Lüftungsanlagen erhalten. Auf Fördergelder und das bundesweit zu erwartende Gerangel um entsprechende Geräte mag die Verwaltung nicht warten. Was meinen Sie: Ist das gut investiertes Geld oder überflüssig, weil lüften ausreicht?