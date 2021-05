Landkreis Gifhorn

Die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind zahlreich, und sie ändern sich immer wieder. Mal kommen neue Vorgaben vom Bund, mal vom Land, hier und da auch mal vom Landkreis. Nachdem sich der Landkreis Gifhorn gerade über zwei Tage Lockerungen gefreut hatte, zog dann die Bundesnotbremse. Die AZ wollte nun in ihrer Online-Umfrage wissen, ob Verstöße gegen Corona-Regeln hart bestraft werden müssen.

412 AZ-Leserinnen und Leser haben sich an der Umfrage beteiligt. Das Ergebnis kann also allenfalls eine leichte Tendenz anzeigen, repräsentativ ist es auf gar keinen Fall. Von diesen 412 meinten 188, dass eine harte Bestrafung der Verstöße notwendig sei, denn milde Strafen schreckten niemanden ab. Das sind 45,6 Prozent derjenigen, die online ihre Antworten abgegeben haben.

Ein bisschen mehr als die Hälfte der Antwortenden stört sich an der Masse an Regelungen

Die Masse an Regelungen störten 209 Personen: 50,7 Prozent der Teilnehmenden klickten diese Antwortmöglichkeit an und sprachen sich damit gegen harte Bestrafungen aus. Und zu guter Letzt gab es 15 Teilnehmende – 3,6 Prozent –, denen die Bestrafung egal ist.

Auch wenn die Bundesnotbremse im Landkreis Gifhorn nicht mehr gilt, gibt es dennoch nach wie vor Regeln zu beachten – allen voran die Abstandsregel und der Hinweis auf regelmäßiges Händewaschen sowie die Maskenpflicht an diversen . Für Kontakte gilt: Treffen sind mit Personen des eigenen Haushalts und zwei haushaltsfremden Personen – die aber wiederum einem gemeinsamen Haushalt angehören müssen – erlaubt. Kinder bis zu 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt, ebenso wenig Geimpfte und Genesene. Sowohl im Einzelhandel als auch in der Außengastronomie sind negative Corona-Tests oder vollständiger Impf- oder Genesenennachweis erforderlich. Für die Gastronomie gilt eine Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr.

Der Landkreis verschickt Bescheinigungen an Genesene

Für Genesene gibt es ebenso wie für komplett Geimpfte etliche zusätzliche Lockerungen, beispielsweise sind sie von der Test-Pflicht in Einzelhandel und Gastronomie befreit. Nun liegt dem Gesundheitsamt eine Vorlage für die so genannte Genesenen-Bescheinigung vom Land Niedersachsen vor. Diese Bescheinigung versendet das Gesundheitsamt in der Woche nach Pfingsten an alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis, die nach Gesetz als genesen gelten. Beim Versand der Briefe werden die Daten genutzt, die zum Zeitpunkt des PCR-Test hinterlegt wurden. Sollten sich Daten geändert haben bei Personen, die wissentlich als genesen gelten, bittet der Landkreis, die neuen Daten per Mail an gesundheitsamt@gifhorn.de zu übermitteln. Auch die Informationen über Personen, die unabhängig von einer Corona-Infektion verstorben sind, erhält das Gesundheitsamt oft verzögert – daher kann es vorkommen, dass in Einzelfällen auch Briefe an mittlerweile Verstorbene verschickt werden. Der Landkreis Gifhorn bittet um Verständnis.

Von Christina Rudert