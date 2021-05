Stüde

Bei diesem Freizeitspaß spielt es keine Rolle, ob es regnet. Nass wird man mit ziemlicher Sicherheit auch so. Seit wenigen Tagen ist am Bernsteinsee die neue Wakeboard-Anlage in Betrieb. Auch wenn das Wasser aktuell noch eine bescheidene Temperatur hat, so haben schon einige Wassersport-Fans dort ihre Bahn gezogen.

Eines vorab: Die 684 Meter lange Rixen-Seilbahn ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Wahlweise ist Wasserski oder Wakeboard möglich. Wem das zu rasant ist, der kann auch stundenweise ein Board fürs Stand-up-Paddeln buchen. Wegen der Corona-Lage ist das vorab notwendig, Kontakt unter Tel.: (05379) 98 14 014. Öffnungszeiten: Mittwoch und Freitag 15 bis 17 Uhr und 17 bis 19 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 12 bis 14 Uhr, 14 bis 16 Uhr und 16 bis 18 Uhr.

Die Außengastronomie ist über Pfingsten täglich von 12 bis 16 Uhr geöffnet, auch das Wohnmobil-Dinner findet statt. Wer keinen Schnelltest hat, kann die Speisen auch als Take-away bekommen.

Von Andrea Posselt