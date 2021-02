Gifhorn

Ran an den Kochtopf und den Backofen - so lautet beim heutigen Beschäftigungstipp der Grille das Motto. Mario Friemel jedenfalls bemerkt gerade, dass gemeinsames Kochen und Essen ein richtig guter Muntermacher für alle ist. „Das entspannt gerade viele“, so ihre Beobachtung. Daher gibt es von ihr heute ein Rezept für Ratatouille. Für die, die es nicht kennen: Gemüse nach Herzenslust und Geschmack zusammen verarbeiten.

Ran den Kochtopf: Heute empfiehlt die Grille, Gemüse zu schnippeln und Ratatouille zu machen. Quelle: Grille

Auberginen, Zucchini, Tomaten, Paprika – es sollten schon mehrere Sorten an Gemüse sein. Familien werden es am besten wissen, welche Mengen sie benötigen. Eine ganz grobe Angabe gibt es dennoch für etwa vier Personen. Demnach benötigt man etwa eine große Aubergine, zwei große Zucchini, zwei bis vier Paprika (rote und gelbe), ein paar Tomaten. Wie viel Salz und Pfeffer, Zwiebeln und Knoblauch oder Kräuter jemand hinzufügt, soll jedem selbst überlassen sein. Etwas Olivenöl und Tomatenmark noch – und dann kann es schon losgehen.

Ein entspannter Abschluss des Tages – und auch noch lecker

Erst mal kommt die große Schnippelei. Das Gemüse (etwa zwei Drittel der Gesamtmasse) wird in kleine Würfel geschnitten und zu einem Eintopf verarbeitet, nach Belieben gewürzt, dann püriert und in eine Auflaufform gegeben.

Gegen Langeweile im Corona-Modus: Gifhorner geben Tipps Und das noch mitten im Winter: Kino zu, Allerwelle geschlossen, Takka Tukka Land zu – für Gifhorner Familien ist es gar nicht so einfach, in Zeiten der Corona-Beschränkungen die Freizeit zu gestalten. Die AZ hat mal ein paar Spiel- und Bewegungsexperten nach Tipps gefragt. Und wer eigene Vorschläge hat, die er gerne mit anderen teilen möchte, kann das gerne tun. Kontakt unter stadt@aller-zeitung.de, bitte an den kompletten Namen und Kontaktdaten (für Rückfragen, nicht zur Veröffentlichung) denken.

Das restliche Gemüse in Scheiben schneiden, in abwechselnder Reihenfolge stapeln und auf dem Püree anordnen. Zum Schluss wird alles im Ofen langsam aufgebacken. „Wer mag, kann auch noch etwas Käse drüber geben“, so Friemels Tipp.

So nach etwa 20 bis 30 Minuten im Ofen ist die Ratatouille fertig, dann dürfen alle an den Tisch zum gemeinsamen Essen. „Am Ende des Tages ist das gerade jetzt ein schöner Abschluss.“

Von Andrea Posselt