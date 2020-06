Gifhorn

Rätsel lösen macht Spaß – und Sie, unsere Leserinnen und Leser, schätzen unsere Rätselangebote sehr, das haben uns die vielen positiven Reaktionen seit der Veröffentlichung zusätzlicher Rätselseiten gezeigt. Um Ihnen den coronabedingt etwas eingeschränkten Sommer zu versüßen, haben wir uns jetzt etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht: Sie raten – und mit Glück gewinnen Sie eine richtig schöne Summe. Jeden Tag sind 1000 Euro für den Tagessieger im Topf, die auch auf jeden Fall unter denjenigen verlost werden, die das richtige Lösungswort errätselt haben.

Übrigens handelt es sich nicht um ein gewöhnliches Kreuzworträtsel. Statt Hinweisen, welches Wort gesucht wird, sehen Sie in unserem Kreuz & quer-Bilderrätsel ein Foto, auf dem alles abgebildet ist, was Sie in die Kästchen eintragen sollen. Damit es nicht zu schwierig wird, sind ein paar Hilfsbuchstaben bereits voreingetragen. Wenn Sie dann das Lösungswort beisammen haben, rufen Sie einfach bei der abgedruckten Telefonnummer an, alles Weitere geht quasi automatisch. Sie müssen also weder Mails noch Postkarten schreiben, und Sie erfahren schon am nächsten Werktag, ob Sie die 1000 Euro gewonnen haben. Wenn Sie der oder die Glückliche sind, erscheint Ihr Name in der Zeitung neben dem Rätsel.

Die AZ-Redaktion wünscht Ihnen ganz viel Spaß beim Raten und vor allem viel Glück bei der Auslosung – und so oder so einen trotz allem schönen Sommer!

