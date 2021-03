Landkreis Gifhorn

Zu einem festlichen Frühstück gehören bei zahlreichen Familien knackig frische Brötchen. Und die schmecken nun mal am besten, wenn sie – fast noch ofenwarm – direkt vom Bäcker kommen. Also ist die große Frage, wo es an den Osterfeiertagen in Gifhorn und im Landkreis frische Brötchen gibt – die AZ weiß die Antwort:

Bäckerei Leifert: Karfreitag sind alle Filialen geschlossen. Karsamstag / Ostersamstag ist wie gewohnt geöffnet, Ostersonntag ist, wie sonst sonntags auch, geöffnet. Am Ostermontag ist geschlossen.

Bäckerei Hacke in Ahnsen und Meinersen: Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist geschlossen. Ostersamstag ist wie gewohnt geöffnet.

Bäckerei Cadera: im Steinweg in Gifhorn Samstag ist von 7 bis 13 Uhr geöffnet. An Karfreitag und beiden Ostertagen ist geschlossen; in Groß Oesingen Samstag von 6 bis 16 Uhr und Sonntag von 7.30 bis 12 Uhr; in Wesendorf am Samstag von 7 bis 17 Uhr; in Weyhausen Samstag von 5.30 bis 18 Uhr, Sonntag von 7.30 bis 17 Uhr.

Bäckerei Meyer in Gifhorn und im Landkreis: Die Filialen haben an Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Ostersamstag und Ostersonntag öffnen die Filialen zu den gewohnten Zeiten.

Bäckerei Lüdde: geöffnet ist am Samstag von 6 bis 12 Uhr und Sonntag von 8 bis 11 Uhr. Karfreitag und Ostermontag ist geschlossen.

Bäckerei Klaus in Rötgesbüttel: Karfreitag und Ostermontag ist geschlossen und am Ostersamstag können von 6 bis 12 Uhr und am Ostersonntag von 7.30 bis 10.30 Uhr Brötchen gekauft werden.

Bäckerei Grete in Hillerse: Ostersamstag von 5 bis 12 Uhr und Ostersonntag von 7 bis 10.30 Uhr geöffnet. Am Karfreitag und Ostersonntag ist geschlossen.

Aufgelistet sind die Bäckereien, die eine Veröffentlichung gewünscht haben.

