Landkreis Gifhorn

Erstmal ein bisschen länger schlafen, und dann ausgiebig frühstücken: Das klingt nach einem perfekten Start in den Himmelfahrtstag. Zu einem leckeren Frühstück gehört aber nicht nur Müsli und Obst, da gehören auch frische Brötchen dazu, am besten noch ofenwarm. Wo die AZ-Leser diese am Donnerstag, 13. Mai, herbekommen, hat die AZ aufgelistet – ohne Garantie auf Vollständigkeit:

Die Löwenbäckerei Schaper hat in Meine im Rewe und in Calberlah im Netto Markt jeweils von 8 bis 11 Uhr geöffnet.

Bäckerei Leifert öffnet in der Filiale in der Celler Straße in Gifhorn und in Isenbüttel, Drive In, Krainhof 1 jeweils von 8 bis 11 Uhr.

Bäckerei Cadera: geschlossen, Samstag wie gewohnt geöffnet.

Bäckerei Hacke: geschlossen, Samstag wie gewohnt geöffnet.

Bäckerei Lüdde: geschlossen, Samstag wie gewohnt geöffnet.

Bäckerei Meyer: geschlossen, Samstag wie gewohnt geöffnet.

Bäckerei Klaus: geschlossen, Samstag wie gewohnt geöffnet.

Bäckerei Cordes: geschlossen, Samstag wie gewohnt geöffnet.

Von der AZ-Redaktion