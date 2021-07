Landkreis Gifhorn

2020 fiel die Wassersport-Saison wegen Corona so gut wie ins Wasser. Pünktlich zur Sommerzeit sind Paddeln und Tretboot fahren jetzt wieder möglich. Was gerade wo geht, zeigt die AZ-Übersicht:

Ise-Tour – der Erlebnisbootsverleih: Von der Ise aus den Blick aufs Gelände des Mühlenmuseums genießen – das geht in den Varianten Tretboot, Kajak und Kanadier.

Die An – und Ablegestation liegt zwischen Morada-Hotel und Jägerhof an der Bromer Straße. Die Öffnungszeiten: Donnerstag von 14 bis 20 Uhr, Freitag 12 bis 20.30 Uhr, Samstag 12 bis 20.30 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Snacks und Getränke gibt es an einem Kiosk.

Auf der Ise unterwegs: Das geht im Tretboot, Kajak und Kanadier. Quelle: Sebastian Preuß

Preise: Eine Stunde Tretboot 14 Euro, einen Tag 60 Euro, Kajak und Kanadier jeweils eine Stunde 9 Euro, für den kompletten Tag 40 Euro, Kanadier (bis zu vier Personen) eine Stunde 14 Euro, ein Tag 60 Euro.

Werbung macht Ise-Tour auch wieder für die beliebten Panorama-Kaffeefahrten. Die finden jeden Sonntag statt. Bei der einstündigen Tour sind im Preis von 18 Euro auch Kaffee und Kuchen enthalten. Anmeldungen unter Tel. (0 53 71) 98 93 422 oder per Mail an event@ise-tour.de.

Wasserski am Bernsteinsee: In den Ferien längere Öffnungszeiten

Wer es rasanter mag auf dem Wasser, der kommt am Bernsteinsee auf seine Kosten. Dort gibt es eine neu angelegte Wakeboard-Anlage. Mit dem Start der Sommerferien ist dort die Öffnungszeit ausgedehnt von Dienstag bis Sonntag jeweils ab 12 Uhr bis in die Abendstunden. Ausrüstung wird gegen Gebühr vor Ort verliehen. Die Preise sind gestaffelt nach Stunden. Jugendliche bis 16 Jahre zahlen fürs einstündige Wakeboarden 15 Euro, Erwachsene 23 Euro. Tageskarten für U-16 29 Euro, Erwachsene 39 Euro.

Auch Stand-up-Paddling ist am See bei Stüde möglich. Gebühr für eine Stunde 10 Euro. Weitere Infos unter www.wasserski-bernsteinsee.de.

In Seershausen gibt’s auch Touren mit dem Schlauchboot

Kanustation Seershausen: Hier stehen für den geruhsamen Paddelspaß auf Oker und Co. Schlauchboot und Kanus zur Auswahl. Die Miete eines Kanus kostet pro Tag im Dreisitzer 25 Euro, der Viersitzer kostet 35 Euro. Der Boottransport kostet bei der Anfahrt von bis zu 20 Kilometern 25 Euro zusätzlich.

Im Schlauchboot finden bis zu zehn Erwachsene oder zwölf Kinder Platz für ein Abenteuer auf der Aller. Preis: Schlauchboot inklusive Paddel, Schwimmwesten, wasserdichte Tonnen oder Säcke und Transport 150 Euro. Weitere Infos im Internet unter kanu-seershausen.de.

Tretbootverleih am Tankumsee geöffnet

Ab auf den See: Der Tretbootverleih am Tankumsee hat geöffnet. Quelle: Christina Rudert

Am Tankumsee heißt es auch wieder Leinen los: Der Tretbootverleih, angesiedelt in der See-Kate, hat geöffnet. Laut Homepage der Tankumsee GmbH kostet eine 30-minütige Tour 7 Euro, die einstündige Entleihe 12 Euro.

Von Andrea Posselt