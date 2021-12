Landkreis Gifhorn

Die neuen Corona-Regeln bestimmen den Alltag der Gifhornerinnen und Gifhorner – das betrifft auch Behördengänge. Die AZ listet auf, was zu beachten.

Landkreis Gifhorn: Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden ab Montag, 6. Dezember, nur noch im Rahmen der 3G-Regel. Als Tests werden ein PCR-Test (Gültigkeit 48 Stunden) oder ein PoC-Antigen-Test (Gültigkeit 24 Stunden) akzeptiert. Ein Selbsttest ist nicht zulässig. In den einzelnen Verwaltungsgebäuden werden keine Testungen angeboten.

Agentur für Arbeit: Auch Online-Beratung möglich

Agentur für Arbeit: Der Standort Gifhorn bleibt geöffnet, es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Zusätzlich ist bei persönlichen Gesprächen der Nachweis erforderlich, geimpft oder genesen zu sein – es gilt die 2G-Regel. Für persönliche Gespräche sollte ein Termin vereinbart werden. Wer nicht geimpft oder genesen ist oder keine Auskunft zu seinem Status geben möchte, wird online oder telefonisch beraten oder kann eine Kurzberatung an einem Notfallschalter wahrnehmen. Dort ist auch weiterhin die persönliche Arbeitslosmeldung möglich.

Beim Finanzamt gilt die 3G-Regel

Das Finanzamt Gifhorn informiert, dass es weiterhin für den Publikumsverkehr zu den bisherigen Öffnungszeiten geöffnet bleibt; zum Schutz der Besuchenden und der Beschäftigten wird jedoch vorausgesetzt, dass nur geimpfte, genesene und aktuell negativ getestete Bürgerinnen und Bürger das Finanzamtsgebäude betreten.

Das Bürgerbüro der Stadt Gifhorn bot in den letzten Wochen eine Online-Terminvergabe an. Nach welchen Regeln nun der Zutritt ins Rathaus möglich ist, ist noch unbekannt. Auch eine Nachfrage, wie der Modus beim Standesamt sein wird, blieb bislang unbeantwortet.

Die Rathäuser in den Samtgemeinden bitten um Terminvereinbarung

Auch im Landkreis haben etliche Gemeindebüros und Samtgemeinderathäuser ihre Zutrittsregeln verschärft. Viele öffnen ihre Türen nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung, um die Zahl der Kontakte zu reduzieren. In Wesendorf werden Termine telefonisch unter (05376) 89 90 oder online vergeben unter www.wesendorf.de. Gleiches gilt für Isenbüttel: Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung überwiegend im Homeoffice arbeiten, müssen für Anliegen, die sich nur persönlich klären lassen, telefonisch unter (05374) 88 90 oder online auf www.isenbuettel.de Termine vereinbart werden. Das Rathaus des Boldecker Landes in Weyhausen ist geöffnet, aber die Verwaltung bittet um telefonische Terminvereinbarung im jeweiligen Amt. Auch in Brome gilt: Nur dringende Angelegenheiten können nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung im Samtgemeinderathaus direkt erledigt werden, die Außenstellen der Samtgemeinde sind geschlossen. In der Sassenburg können auf der Homepage www.sassenburg.de für alle Anliegen im Online-Planer Termine gebucht werden. Der Papenteich teilt mit, dass das Rathaus nur eingeschränkt geöffnet ist, für Bürgerbüro (Tel. 05304-502888) und Standesamt (Tel. 05304-50241 oder 50242) müssen telefonisch Termine vereinbart werden. Entweder telefonisch oder online vergibt auch das Samtgemeinderathaus in Meinersen Termine, auch für die Außenstellen.

