Langeweile in den Herbstferien? Das muss nicht sein. Hier ein kleiner Überblick, was im Indoor- und Outdoor-Bereich möglich ist. Zu beachten sind die aktuell gültigen Corona-Regeln. Wichtiger Hinweis zur Testpflicht für Kinder – das Land Niedersachsen gehört zu jenen Bundesländern, in denen in den Ferien die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler ausgesetzt ist.

Hallenbad ist geöffnet: Es gelten Corona-Regeln

Allerwelle: Die Hallenbad-Saison hat begonnen, daher gelten nun folgende Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 6 Uhr bis 21 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 8 Uhr bis 19 Uhr. Die aktuellen Corona-Regeln – 3-G-Regel, Maskenpflicht und Kontaktdaten – sind zu beachten.

Indoor-Abenteuerwelt Takka Tukka im Heidland: In den Herbstferien ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. In der Zeit von 14.45 bis 15.15 Uhr ist Desinfektionspause. Für Erwachsene gilt die 3-G-Regel, für Kinder besteht keine Testpflicht. Maskenpflicht besteht bis zum Hinsetzen. Der Trampolinpark „Sprung Fabrik“ ist sogar täglich bis 20 Uhr geöffnet.

Klettern am Tankumsee möglich

Der Erlebnisturm am Tankumsee bietet in den Herbstferien Kletterspaß und mehr. Der Turm öffnet täglich von 12 bis 18 Uhr. Für die Kleinen ist der Niedrigseilgarten (ab 1,10 Meter) geeignet.Aktionspreise gibt’s auch:1 Stunde (bis 17 Jahre/ ab 1,40 Meter) Hochseilgarten inklusive Riesenschaukel 16 Euro, 1 Stunde (ab 18 Jahre) Hochseilgarten inklusive Zipline 27 Euro. Anmeldung unter erlebnisturm@tankumsee.de, auch für Spontane gibt es Tickets vor Ort. Bei schlechtem Wetter bleibt der Turm geschlossen.

Otterzentrum in Hankensbüttel: Geöffnet ist täglich von 9.30 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr). Auf der Homepage weist das Otterzentrum auf gelockerte Corona-Regeln hin: Aktuelle bestehe keine Test- und Registrierungspflicht. Auch Schaufütterungen finden statt.

Wasserski am Bernsteinsee: Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr geöffnet.

Adventure Golf am Bernsteinsee: In den Herbstferien täglich ab 10 Uhr geöffnet.

Beule Indoor-Kartbahn am Bernsteinsee: In den Schulferien gelten folgende Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14.30 bis 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertag von 12 bis 20 Uhr.

