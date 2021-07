Landkreis Gifhorn

Bis zu 27 Grad könnte es am Wochenende im Landkreis Gifhorn werden. Da bietet sich eine kleine Abkühlung im Wasser geradezu an. Die Corona-Lage hat’s möglich gemacht, dass die Freibäder geöffnet sind – ohne Testpflicht. Allerdings gibt es vorsichtshalber in allen Einrichtungen noch einige Auflagen zu beachten.

Die Allerwelle in Gifhorn

Für Gifhorns Allerwelle gilt: Maximal 250 Schwimmerinnen und Schwimmer dürfen zeitgleich rein. Mit Nutzung der Liegewiese erhöht sich die zulässige Zahl auf 400. Damit alle Gifhorner zum Zuge kommen, ist die Nutzung auf drei Stunden beschränkt. Kindern unter zehn Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung mindestens eines Erwachsenen erlaubt. Das Kinderplanschbecken kann genutzt werden. Der Sanitärtrakt ist geöffnet, Duschen und Umkleiden stehen zur Verfügung. Auf den zum Teil frei gegebenen Liegewiesen gelten die Abstandsregeln, im Umkleide- und Kassenbereich sind Masken zu tragen. Öffnungszeiten der Allerwelle während der Freibad-Saison: Montag bis Freitag jeweils 6 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 8 bis 20 Uhr.

Das Freibad Brome

Grundsätzlich gilt im gesamten Freibad Brome, auch im Wasser, der Mindestabstand von 1,5 Metern. Kinder bis zum 9. Geburtstag müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden. Die Liegewiesen sind mit dem erforderlichen Mindestabstand nutzbar, ebenso die Matschanlage und die Spielgeräte. Die Innenduschen können nur als Einzelduschen genutzt werden. Die Außenumkleidekabinen werden geöffnet. Und es gibt Zeitintervalle: Montag bis Freitag 6 bis 8.45 Uhr, 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Samstag und Sonntag entfällt das erste Intervall. Zur Erleichterung der Einhaltung der Abstandsregeln wird das Schwimmerbecken in drei Bahnen unterteilt. Eine bargeldlose Bezahlung ist nicht möglich, die Samtgemeinde bittet darum, das Eintrittsgeld passend dabei zu haben. Tageskarten kosten 3,20 Euro für Erwachsene und 1,60 Euro für Kinder ab drei Jahren und Jugendliche, die Abendkarte ab 18.30 Uhr ist für einen Euro erhältlich.

Das Freibad Edesbüttel

Im Freibad Edesbüttel gelten Zeitkorridore über jeweils fünf Stunden: 9 bis 14 Uhr, dann müssen alle das Bad räumen, damit desinfiziert werden kann, von 15 bis 20 Uhr können die nächsten Badegäste kommen. Maske muss im Kassen-, Kiosk- und Toilettenbereich getragen werden. Alle Becken mit Ausnahme des Beckens mit den Sprungtürmen sind geöffnet – dort soll das Schlangestehen vermieden werden. Wegen der begrenzten Nutzungsdauer zahlen Erwachsene übrigens nur den Abendtarif in Höhe von 2 Euro, Kinder und Jugendliche 1 Euro.

Das Waldbad Meinersen

Aufgrund der derzeit niedrigen Inzidenzen im Landkreis Gifhorn sind pünktlich zu den Sommerferien weitere Lockerungen im Bereich des Waldbads geplant. So kann nun 400 Badegästen gleichzeitig der Eintritt ermöglicht werden. Ebenso werden das Beachvolleyballfeld und die hinteren Bereiche der Liegewiesen geöffnet, um den Besuchern weitere Ausweichflächen zu bieten. Die Mengenkontrolle mittels farblich gekennzeichneter Bänder wird vorübergehend aufgehoben. Vormittags wird es einen längeren Zeitslot geben, um Familien in den Ferien auch den Besuch am Vormittag attraktiver zu machen.

Die Zeitfenster gestalten sich dann wie folgt: Das Frühschwimmen findet von 6 bis 7.30 Uhr statt (nur für Jahreskarteninhaber). Slot 1: 8 bis 12.30 Uhr; Slot 2: 13 bis 17 Uhr; Slot 3: 17.30 bis 20 Uhr. An den Wochenenden öffnet das Waldbad erst um 10 Uhr. Hier gelten dann andere Zeitfenster. Slot 1: 10 bis 12.30 Uhr; Slot 2: 13 bis 17 Uhr Slot 3: 17.30 bis 20 Uhr.

Diese Lockerungen greifen ab Montag, 19. Juli. Sie sind vorbehaltlich der derzeit niedrigen Inzidenzen im Landkreis Gifhorn möglich und werden bei Überschreiten der Schwellenwerte gegebenenfalls wieder zurückgenommen.

Der Eintritt kostet 1,50 Euro, die Einzeleintrittskarte verliert allerdings nach Verlassen des Schwimmbades ihre Gültigkeit. Wer eine Jahreskarte hat, darf für einen zweiten Zeitslot wieder ins Bad, muss sich allerdings erneut in die Warteschlange einreihen.

Das Waldbad Hohne

Das Waldbad Hohne ist zurzeit nur für Jahreskarteninhaber und Mitglieder des Fördervereins sowie für Schwimmkurse geöffnet. Die Warmduschen bleiben geschlossen, ebenso die Wertfächer in den Umkleiden. Maximal 600 Badegäste dürfen zeitgleich im Bad sein, auf der Liegewiese ist auf Einhaltung des Abstands zu achten. Geschwommen wird im Einbahnstraßensystem, das Schwimmerbecken ist in vier Bahnen unterteilt. Geöffnet ist von 8 bis 11 Uhr und von 14 bis 20 Uhr an Werktagen, an Wochenenden und Feiertagen durchgehend von 8 bis 20 Uhr, ebenso in den Ferien.

