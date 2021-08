Landkreis Gifhorn

Gebeutelt ist gerade jeder Autofahrer, der rund um die Samtgemeinde Meinersen unterwegs ist. Beispiel: Wer nun aus Ahnsen kommend nach Gifhorn möchte, wird über Leiferde und Ribbesbüttel über die B4 geleitet. Auch Isenbüttel ist umzingelt von Baken. Der AZ-Überblick über die größten Straßen-Baustellen im Kreis Gifhorn:

B 188: Sperrung vom Leiferder Kreisel bis Gifhorn bis September

Vollsperrung der B 188 zwischen Leiferde Kreisel und Wilscher Weg in Gifhorn: Die Umleitungsstrecke verläuft aus Richtung Burgdorf kommend über die L 283 nach Leiferde, weiter über die L 321 nach Ausbüttel auf die B 4 und zurück auf die B 188. Aus Richtung Wolfsburg kommend erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Richtung. Anfang September sollen die Arbeiten beendet sein.

Vollsperrung zwischen Hillerse und Leiferde

Die Landesstraße 320 von Hillerse nach Leiferde ist voll gesperrt. Hier baut die Gemeinde einen Kreisel. Die Fertigstellung ist für Oktober angepeilt. Aus Fahrtrichtung Hillerse geht die Umleitung nun über die K 46, am Kreisel vor Volkse die dritte Ausfahrt in Richtung Leiferde nehmen.

Vollsperrung an der Okerbrücke: Bauarbeiten haben sich verzögert

Vollsperrung der Okerbrücke in Meinersen: Dass die Sanierung der B 188 ab Kreisel Ahnsen mit den Brückenarbeiten kollidiert, war während der Planungen der Landesbehörde wohl nicht absehbar. Die Oker-Brücke sollte eigentlich im Sommer wieder befahrbar sein – ein maroder Pfeiler torpedierte jedoch diesen Zeitplan der Arbeiten. Folge: Die Arbeiten sind voraussichtlich erst zum Jahresende beendet.

In und um Isenbüttel ist es gerade besonders knifflig

Brennpunkt Isenbüttel: Im Westen von Isenbüttel ist der Bahnübergang Bornsiek gesperrt, im Osten die Strecke zwischen Mittel- und Sandstraße, und dann wäre da noch die Vollsperrung der L 292 zwischen Isenbüttel und Calberlah. Zwischen Reuteranger und Bornsiek ist die Landesstraße gesperrt, von Isenbüttel aus sind Arztpraxen und Einkaufszentrum am Reuteranger erreichbar. Die Siedlung Bornsiek hingegen ist lediglich von Gifhorn über die alte B4 vorbei am Reiterhof und der Kläranlage erreichbar. Die Bauarbeiten am Bornsiek sollen Ende August fertig sein.

Ab September Vollsperrungen auf nächstem B188-Abschnitt

Baken werden auch über den Sommer hinaus das Bild auf Gifhorns Straßen prägen: Ist die Ortsdurchfahrt Isenbüttel endlich komplett fertig, geht die Sanierung der B 188 von Dannenbüttel bis Osloß los – jeweils mit Vollsperrungen.

Von Andrea Posselt