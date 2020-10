Gifhorn

Eigentlich kümmert er sich gerne um Gäste im Deutschen Haus, doch nun studiert Dehoga-Vorsitzender Armin Schega-Emmerich fast täglich immer wieder aufs Neue, nach welchen Regeln er und seine Kollegen Gäste bewirten dürfen. Wie das an den Nerven zehrt, schildert er in der AZ-Serie „Corona & ich“.

Nun steht auch noch das Weihnachtsgeschäft auf der Kippe

Da sitzen wir nun beim Gespräch, und zum x-ten Mal seit Frühjahr muss Schega-Emmerich mit den Schultern zucken, wie es denn nun in der Gastronomie in und um Gifhorn weitergeht. Wieder einmal wartet er auf klare Ansagen. Eigentlich müsste er jetzt das traditionell so starke Weihnachtsgeschäft im Buchungskalender klar machen. Er zeigt auf die Tische rundherum. „Eigentlich ist dort Weihnachten alles voll. Aber aktuell weiß ich gar nicht, wie ich die Tische besetzen darf.“

AZ-Serie: So erlebe ich die Corona-Zeit Seit Monaten stellt Corona den Alltag der Menschen im Landkreis Gifhorn auf den Kopf. Die AZ hat einige Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Pflege, Verwaltung und Sport gefragt: Wie haben Sie Corona persönlich bislang erlebt? Welche Folgen hat die Pandemie für Ihren Beruf oder Ihre Aufgabe? Die Texte stammen aus eigenem Wunsch bei einigen Beiträgen aus eigener Feder der Betroffenen.

„Wer hätte das vor sechs Monaten gedacht“

Sein erstes Fazit: „Wer hätte das vor sechs Monaten gedacht, dass wir einmal so eine Lage haben – und noch immer ist kein Ende in Sicht. Gut möglich, dass wir bis nächstes Jahr oder noch länger Einschränkungen durch Corona haben werden.“ Schützenfest, Altstadtfest – er mag es kaum aussprechen, was 2021 womöglich wegen Corona drohen könnte.

„Panik“ habe er nicht mit Aufkommen des Virus gehabt, schildert Armin Schega-Emmerich sein persönliches Empfinden. Vor Jahren überstand er eine ernsthafte Erkrankung. Da gehe man ohnehin bewusster mit seiner Gesundheit um. Sein Leben habe er aber etwa in Sachen Ernährung oder Sport in der Corona-Zeit nicht umgestellt. „Keine Hektik, keine schlechte Stimmung“ – das sei sein Rezept für diese Zeit.

Erzählen Sie uns Ihre Corona-Geschichte Seit mehr als einem halben Jahr hat Corona Arbeitswelt, Freizeit, Kita- und Schulbetrieb und nicht zuletzt das private Leben auf den Kopf gestellt. In der AZ-Serie „Corona & ich“ lassen wir Gifhorner zu Wort kommen, die schildern, wie sehr Corona ihr Leben beeinflusst hat. Möchten Sie Ihre Geschichte erzählen? Dann melden Sie sich unter dem Stichwort „Corona & ich“ per Mail an die Adresse stadt@aller-zeitung.de. Bitte vergessen Sie Ihre Kontaktdaten inklusive Telefonnummer nicht.

„Die Geduld ist aufgebraucht“

Zu Beginn der Pandemie habe er es als sehr gut befunden, wie die Bundesregierung die Bürger darauf eingeschworen hat, dass durch Corona durchaus schwere Zeiten mit gravierenden Folgen anstehen. Aber nun hat er schon Zweifel. Seine Branche leide wirtschaftlich enorm. Inzwischen sei er schon sauer, wie die Regelungen gestaltet sind. Planungssicherheit fehle. Das Land Niedersachsen gelte in Sachen Gastronomie-Verbote eher als streng. Es bestehe die Gefahr, dass nun manches unglaubwürdig werde durch ständige Regeländerungen und Verschiebungen von Regeln. „Klar bin ich sauer. Die Geduld ist aufgebraucht“, sagt er zum Abschluss.

Von Andrea Posselt