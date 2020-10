Gifhorn

Kultur, Sport, Gastronomie, Handel, Pflege – in allen Lebensbereichen hat Corona in den letzten Monaten Spuren hinterlassen. In der AZ-Serie kommen Gifhorner zu Wort und berichten, welche Folgen die Pandemie bislang für sie hatte. MTV-Chef Jürgen Saggerer etwa. Er brachte seine Gedanken selbst zu Papier.

„Als neues Mitglied in unserem Vorstand war mir vieles noch fremd“

„Trotz meiner 70 Jahre habe ich so etwas noch nicht erlebt. Dies wurde mir so richtig klar, als wir als Verein am 16. März aufgefordert wurden, sämtliche Sportstätten zu schließen. Erst Ende November hatte ich den Vorsitz unseres Vereins übernommen, und das ohne vorherige Erfahrung mit diesem Amt. Als neues Mitglied in unserem Vorstand war mir vieles noch fremd, als die Aufforderung zum „Lockdown“ kam. Gerade hatten wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung für Ende März angekündigt, um unseren Haushaltsplan für das laufende Geschäftsjahr noch zu verabschieden. Die Einarbeitung in die Vorstandsarbeit hatte mich bis dahin noch weitgehend von der Pandemie abgelenkt. Ich ahnte zu diesem Zeitpunkt nicht, welchen Einfluss Corona auf mein persönliches wie auch auf das Vereinsleben haben würde.

„Nun waren wir plötzlich gezwungen zu handeln“

Nun waren wir plötzlich gezwungen zu handeln. Unserem langjährigen Geschäftsführer und mir wurde es sehr schnell klar, dass wir auf Grund der bereits angestrengten Finanzlage reagieren mussten. Keiner von uns konnte die Auswirkung des „Lockdowns“ einschätzen, da viele damit verbundene Folgen nicht vorhersehbar waren, sei es die Dauer des „Lockdowns“ oder das zukünftige Verhalten der Mitglieder. Also haben wir uns ziemlich schnell, mit der Zustimmung des restlichen Vorstands, für die Einführung von Kurzarbeit entschlossen und die erforderlichen Gespräche mit den einzelnen Mitarbeiter/innen geführt. Auch bei den vielen Minijobbern, die in unserem Verein tätig sind, haben wir erfolgreich um Solidarität geworben.

Um nicht den Kontakt zu unseren Mitglieder zu verlieren, wurden diese in regelmäßigen Abständen angeschrieben. Ihnen wurde für ihr Verständnis und ihre Geduld gedankt, und sie wurden über die laufenden Vorstandsaktivitäten informiert. Zeitgleich haben wir versucht, Sportangebote für die Online-Schiene zu erstellen, etwas, was wir bis dahin nicht im Angebot hatten, wobei wir im Vorstand später feststellen durften, dass uns da einige Sparten mit einem solchen Ansatz schon voraus waren.

Dann startete der MTV die Maskenaktion

Als die Maskenpflicht eingeführt wurde, kam der Vorschlag von einem unserer Mitglieder, doch eine Maskenaktion zu starten. Als wir dann nach Näherinnen suchten, die an solch einem Projekt mitwirken könnten, kam noch die Idee, diese Masken in Vereinsfarben zu erstellen. Ich kann nicht sagen, dass wir die ersten mit dieser Idee waren, aber es ist mir erst später aufgefallen, dass viele Vereine so wie andere Organisationen in unserem Land dieses Konzept auch verfolgt haben.

Die Zeit im Home Office hatte auch ihre Vorteile

Anfänglich hatten wir noch versucht, das Nötigste mit den erforderlichen Abständen in unserer Geschäftsstelle abzuwickeln, ab Mitte April wurde dann viel im Home Office erledigt. Da das Wetter in den folgenden Wochen überwiegend sehr schön war und meine Frau und ich den Vorteil eines großen Gartens genießen, waren für uns die Tage im Home Office durchaus ertragbar. Bedauert haben wir zu dieser Zeit die Familien, die weder einen Garten noch einen Balkon und eventuell auch nur kleine Wohnungen zur Verfügung haben.

„Die Sorge zu erkranken, lag mir fern“

Die ausgefallenen Sportstunden habe ich versucht, zusammen mit einem meiner Sportskollegen durch regelmäßige Termine für Fahrradtouren zu kompensieren. Da bot sich für uns eine Strecke Richtung Bokensdorf an, die mit einer abschließenden Runde um den Tankumsee ergänzt wurde. Die Sorge zu erkranken lag mir fern. Wir haben uns an die Abstands- und Maskenregel gehalten und unnötigen Kontakt zu anderen vermieden. Die Tatsache, dass unsere Kommune bis jetzt von dem Virus ziemlich verschont geblieben ist, hat sicherlich auch Einfluss an meinem Empfinden gehabt.

Der Sportbetrieb läuft wieder – zum Glück

Dass sich der Verein ab dem 6. Mai wieder für den Sport öffnen durfte, war eine große Erleichterung, aber auch mit viel Arbeit und Erklärungsbedarf verbunden. Zum Glück hatten wir einen „Fachmann“ in unseren Reihen, der bereit war, die Rolle des „Corona Beauftragten“ zu übernehmen. Da der Sport erst mal nur auf den Außenanlagen stattfinden durfte, war die Ausführung für manche Sparten nur mit Einschränkungen, wenn überhaupt, zu realisieren. Erschwerend kam hinzu, dass die Umkleide- sowie Nasszellen erst einmal tabu waren. Inzwischen ist der Sport auch in den Hallen wieder zulässig. Auch wenn es weiterhin gewisse Einschränkungen gibt, so sind wir doch froh – speziell wo jetzt sich die Wetterbedingungen der Jahreszeit entsprechen verschlechtern – diese Möglichkeit wieder zu haben.

Hoffnung, dass es keinen weiteren Lockdown gibt

Ich persönlich bin dankbar, dass meine Familie, Freunde, Verein und seine Mitglieder – soweit mir bekannt – die Pandemie bis jetzt gesund überstanden haben. Des Weiteren hoffe ich, dass der momentane Trend nicht wieder zu einem „Lockdown“ führt und damit Menschen in ihren Existenzen bedroht.

