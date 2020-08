Gifhorn

Dieser Mann liebt Metal, Wrestling, Fußball und schreibt unter dem Pseudonym Till Burgwächter messerscharfe Satiren, aber an seinem Lieblingsort wird der gebürtige Gifhorner Marc Halupczok fast schon ein bisschen rührselig. Es ist der kleine Park am Weinberg gegenüber dem evangelischen Friedhof, zu dem er uns führt. So viele Kindheitserinnerungen. Es sind nicht nur die Narben am Schienbein, die geblieben sind.

Zwei neue Bücher erscheinen bald

Er ist erst 44 Jahre jung, aber sein Eintrag im Internet-Lexikon Wikipedia ist schon ziemlich lang. Marc Halupczok, geboren und aufgewachsen in Gifhorn, ist inzwischen ein bekannter Buchautor, für das Fachmagazin Metal Hammer ist er schon um die halbe Welt gereist, um Stars der Metal-Szene zu interviewen, für große deutsche Tageszeitungen wie die taz schreibt er regelmäßig. Unter dem Pseudonym Till Burgwächter lebt der Autor seine satirische Ader aus. Zu Lesungen reist er durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im September kommt sein neustes Buch. Thema: „Wie man den Tod überlebt.“ Im nächsten Frühjahr folgt ein Buch über die Zukunft der Metal-Zunft. Er liebt die Vielfalt, schreibt mal über den französischen Komiker Louis de Funes, „111 Gründe, Bier zu lieben“ oder über „Haarsträubendes“ in Friseursalons.

Anzeige

Einiges aus Gifhorn steckt in den Werken

Dass Schreiben sein Ding ist, sei ihm schon immer klar gewesen. „Schon an der Erich-Kästner-Schule habe ich für die Schüler-Zeitung geschrieben“, erinnert er sich schmunzelnd. Dass er beruflich Umwege ging und einmal Verwaltungsbeamter lernte – er mag es sich heute gar nicht mehr ausmalen. Nach der Schule zog es ihn in die Nachbarstadt Braunschweig. „Ist irgendwie cooler“, das hätte er schon als kleiner Junge geahnt, dass das einmal sein Zuhause wird. Wie viel Gifhorn steckt noch in ihm und seinen Büchern? Halupczok lacht und muss nicht lange überlegen: „Irgendwie schon einiges.“ In seinem Buch „111 Gründe, Nachbarn zu hassen“, da gebe „es schon diverse Geschichten, die so zugetragen haben hier in Gifhorn“. Aber keine Bange, es gibt so viel Schönes über den Heimatort zu erzählen. Je näher wir uns seinem Lieblingsort nähern, desto mehr sprudelt es aus ihm hervor. „Ich hatte eine tolle, abgefahrene Kindheit.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Ein paar Jahre war er nicht mehr in dem kleinen Park am Weinberg, aber hellwach sind die Erinnerungen. „Oh, hier hat sich ja einiges verändert. Irgendwie ist es lichter geworden. Dahinten, das ist die Todeskurve und hier vorne die Rodelbahn. Und da vorne bin ich gleich gegen den Baum gekracht mit dem Schlitten“, erinnert sich der 44-Jährige und zeigt auf eine Narbe am Schienbein. Der Schalk sitzt ihm im Nacken. „Dahinten war früher eine Telefonzelle, da haben wir Telefonstreiche gespielt.“ Dort war die BMX-Strecke, zeigt er. „Von da oben sind wir volle Pulle gefahren. Wie geil. Normalerweise hätten wir uns zehn mal den Hals brechen müssen...“ Weiter oben war der Bolzplatz der Clique. Auch an die Spitznamen von damals erinnert sich Halupczok noch. Ein letzter Blick übers Grün und ein letzter Satz: „Es ist immer noch unser Park.“

Lesen Sie auch:

Von Andrea Posselt