Lengede

Wer gerne ausgiebige Spaziergänge im Grünen unternimmt, der ist im Naturschutzgebiet Lengeder Teiche goldrichtig. Hier gibt es wunderschöne Aussichten und naturbelassene Wälder, aber auch Wissenswertes rund um die vom Tagebau geprägte Geschichte Lengedes.

Die Tour beginnt am Seilbahnberg kurz vor dem Ortseingang von Lengede. Der rund 63 Meter hohe Berg (157 Meter über dem Meeresspiegel) wurde zwischen 1917 und 1927 künstlich angelegt. Dabei ging es aber nicht um Ästhetik: Rund um Lengede wurde zu der Zeit viel Tagebau betrieben, der Abraum aus den nahe gelegenen Gruben wurde mit Hilfe einer Drahtseilbahn aufgeschüttet – daher hat der Berg seinen Namen. Heute wächst auf ihm ein Wäldchen, um ihn herum liegt ein Park mit Spielplatz und Erinnerungsstücken an die Bergbauzeit. Wer möchte, kann hier außerdem Discgolf spielen, eine Anlage dafür ist im Park vorhanden.

Natur pur gibt es rund um die Lengeder Teiche. Wer gerne wandert oder ausgedehnte Spaziergänge macht, ist hier genau richtig.

Über den Vallstedter Weg geht es dann in das Naturschutzgebiet gegenüber dem Seilbahnberg. Die Wege führen durch einen naturbelassenen Wald und entlang der Teiche: Wie auch der Seilbahnberg haben diese ihren Ursprung im Tagebau. Einst wurde hier Erz abgebaut, heute sind die sogenannten Tagebau-Restlöcher mit Wasser gefüllt. Nach weniger als einem Kilometer erreicht man eine Aussichtsplattform, vor der aus man einen schönen Blick über das Naturschutzgebiet hat. Allerdings ist hier mittlerweile wenig bis gar kein Wasser mehr zu sehen.

Gedenkstätte erinnert an Lengeder Grubenunglücke

Nun geht es zu Fuß ein Stück weit zurück, jedoch hält man sich an einer der beiden nächsten Wegabzweigungen links. Es geht mehrere hundert Meter an dem größten Teich des Naturschutzgebiets entlang. Bei der nächsten Gabelung nimmt man den linken Weg und erreicht das Heim des Lengeder Angelsportvereins. Von diesem aus wandert man rund einen halben Kilometer Richtung Südwesten bis zum Ortsrand. Dort befindet sich die Gedenkstätte Lengeder Grubenunglücke. Das bekannteste Unglück ereignete sich im Oktober 1963: Was folgte, wurde als „Wunder von Lengede“ in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus bekannt. Damals gelang die kaum noch für möglich gehaltene Rettung von elf Bergleuten, die 14 Tage lang in einer überfluteten Grube eingeschlossen waren.

Der Weg führt von der Gedenkstätte aus zurück in Richtung des großen Teichs. Hier hält man sich links und erreicht nach wenigen Schritten eine Stelle, an der man ans Ufer gelangt und einen wunderbaren Blick über das Gewässer hat. Dieser Ort eignet sich ideal für eine kurze Pause, ehe man sich auf dem Pfad wieder zurück in Richtung Seilbahnberg begibt.

Bergsteigen für Anfänger und eine Abkühlung

Wer nach dem circa drei bis vier Kilometer langen Spaziergang noch gut bei Kräften ist, kann jetzt noch auf den Seilbahnberg steigen. Es gibt einen längeren, dafür aber weniger steilen Weg, der sich den Hang hinaufschlängelt, und eine kurze Strecke – die dafür aber deutlich anstrengender ist. Auf dem Gipfel steht eine Aussichtsplattform, von der aus man weit ins Land hinein und bei schönem Wetter bis zum Harz schauen kann.

An einem warmen Tag kann zum Abschluss eine Abkühlung schön sein: Das Naturfreibad Lengede-Broistedt liegt an der Straße „Zum Sportpark“ rund vier Kilometer vom Seilbahnberg entfernt. Hier empfiehlt sich eine Fahrt mit dem Auto.

Das sollten Sie wissen Anfahrt: Vor dem Seilbahnberg-Park sind zahlreiche Parkplätze vorhanden. Diese liegen direkt am Vallstedter Weg im östlichen Teil des Kernorts Lengede. Einkehren: Nach der kleinen Wanderung ist eine gute Zeit für eine Stärkung. Dafür bietet sich das griechische Restaurant „ Athen“ an, das nur rund 100 Meter vom Seilbahnberg-Parkplatz entfernt liegt. Das Restaurant hat derzeit dienstags bis donnerstags von 17 bis 21 Uhr geöffnet, am Freitag von 17 bis 21.30 Uhr. Samstag sind die Öffnungszeiten von 12 bis 14.30 Uhr sowie 17 bis 21.30 Uhr, am Sonntag von 12 bis 14.30 Uhr sowie 17 bis 21 Uhr. Montag ist Ruhetag. Auf jeden Fall: Im Gebiet rund um die Lengeder Teiche gibt es für Hobby-Fotografen viele schöne Motive. Es lohnt sich also definitiv, eine Kamera – auch wenn es nur das Smartphone ist – mitzunehmen. Festes Schuhwerk empfiehlt sich, vor allem, wenn man noch auf den Seilbahnberg möchte. Vor allem bei warmen Temperaturen sollten Getränke im Gepäck sein. Auf keinen Fall: Im Naturschutzgebiet gibt es einige Punkte zu beachten. Betreten werden darf das Gebiet ausschließlich auf den Wegen, und dies auch nur, soweit diese nicht gesperrt sind. Schwimmen ist in den Gewässern verboten, außerdem müssen Hunde an der Leine geführt werden.

Eine interaktive Karte der Tour:

